"Pozyskanie nowych samolotów to odpowiedź na duży popyt ze strony touroperatorów i zwiększoną aktywność turystów po długim oczekiwaniu na upragnione wakacje. Na początku roku sytuacja na rynku była jeszcze zbyt niepewna i nie byliśmy w stanie dobrać większej liczby samolotów, ponieważ zabrakłoby czasu na dostawę przed sezonem. Mieliśmy niezrealizowane zamówienia z poprzedniego roku i dlatego udało nam się powiększyć flotę o dwa samoloty skonfigurowane w taki sam sposób, jak reszta floty. Ostatnio dostajemy coraz więcej zapytań z całej Europy o dostępność samolotów, co świadczy o dużej dynamice powrotu do latania, a rynek nisko kosztowych przelotów czarterowych jest tu niekwestionowanym liderem" - powiedział członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Flota Enter Air składa się aktualnie z 24 samolotów Boeing 737-800 i dwóch Boeingów 737 MAX 8, co oznacza, że w sezonie Lato 2021 Enter Air będzie wykonywał operacje lotnicze na 26 samolotach, czyli o jednym więcej w porównaniu do 25 maszyn latających w sezonie Lato 2019, wskazano.

Pierwszy z nowych samolotów, o rejestracjach SP-ESK, w ostatnim czasie zakończył niezbędne przeglądy, a pierwszy operacyjny lot w Enter Air wykonał 3 lipca z Katowic do Larnaki. Z kolei we wtorek 20 lipca do Polski przyleciała maszyna o rejestracji SP-ESI która przez ostatnie kilka miesięcy była przygotowana do finalnej dostawy w bazie technicznej na południu Francji. Jej wdrożenie do latania nastąpi w najbliższym czasie.

"Pod koniec czerwca, czyli tuż przed szczytem sezonu odebraliśmy samolot, który był już w polskim rejestrze, ale musieliśmy go dostosować do naszych standardów technicznych, konfiguracji i dokumentacji, co okazało się bardzo pracochłonnym procesem i zajęło dostawcy ponad 7 miesięcy. Redukując dalsze opóźnienie w dostawie, zdecydowaliśmy o niemalowaniu samolotu w nasze barwy na sezon Lato 2021. Wykonamy to dopiero po jego zakończeniu. Maszyna wykonuje już loty w ramach zakontraktowanego na sezon letni programu. Drugi samolot miał do nas dotrzeć już 14 miesięcy temu, ale dostawę wstrzymaliśmy przez ograniczenia związane z pandemią. Obie maszyny zostały pozyskane na zasadzie leasingu operacyjnego" - dodał członek zarządu i dyrektor techniczny Mariusz Olechno.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 roku.

(ISBnews)