"W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2021 roku spółka wygenerowała 27-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie wynik brutto na sprzedaży wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25% (bez uwzględnienia dofinansowania ze środków FGŚP - wzrost 31%), EBITDA była wyższa o 42% (bez uwzględniania dofinansowania - wzrost 57%), wynik brutto z działalności kontynuowanej był dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (bez uwzględniania dofinansowania wzrost o 149%)" - czytamy w komunikacie.

Wynik brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 7,04 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 3,54 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny 7,52 mln zł wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały przeglądowi biegłego rewidenta, wskazano w komunikacie.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)