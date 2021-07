Reklama

W drugim kwartale 2021 r. Lichthund pozyskał 2,1 mln zł z emisji akcji serii B. Pozyskane środki są przeznaczone będą m.in. na rozbudowę zespołu produkcyjnego i działania marketingowe związane komercjalizacją projektów studia.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestorzy docenili strategię naszego studia i wsparli nas kapitałowo. Wierzymy, że dzięki środkom z emisji będziemy mogli szybciej realizować nasze projekty oraz w perspektywie kilku lat stać się średniej wielkości studiem produkującym światowej klasy gry AA" - powiedział prezes Rafał Zaremba, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2021 zespół Lichthund powiększył się o 5 osób i obecnie liczy ich 13. "W Lichthund stawiamy na doświadczony i kreatywny zespół, dlatego sporą satysfakcją było zatrudnienie osób z międzynarodowym doświadczeniem, które wnoszą swoją szeroką wiedzę do naszego studia. Szczególnie zadowolony jestem z rozpoczęcia współpracy z Kubą Szamałkiem, który jest jednym z najlepszych pisarzy w światowym gamedevie i ma na swoim koncie prace nad najbardziej utytułowanymi i docenianymi fabułami w historii gier. Jego wkład w budowanie angażującej, nielinearnej narracji w 'Rockbeasts' jest nieoceniony" - dodał dyrektor kreatywny i wiceprezes Bartek Pieczonka.

Zespół Lichthund pracuje nad 3 nowymi tytułami: "Food Truck Empire", "Rockbeasts" oraz "Heartbeat".

Projekt o roboczej nazwie "Food Truck Empire" to gra z gatunku tycoon management o budowie i zarządzaniu siecią food trucków. Gra produkowana jest przez zespół Lichthund, a nadzór merytoryczny i koprodukcja realizowane są przez Pixel Crow. Projekt ma zapewnione pełne finansowanie oraz wsparcie wydawcy.

"Rockbeasts" to nielinearna gra managementowo-narracyjna, w której gracz wciela się w menadżera zespołu rockowego stawiającego swoje pierwsze kroki na drodze do podbicia świata muzyki. Gra inspirowana jest latami 90-tymi - złotymi czasami MTV, a całość utrzymana jest w stylistyce seriali animowanych nawiązując do największych hitów ostatnich lat.

"Heartbeat" to kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi, w której dwóch graczy wspólnie przemierza baśniowy świat. Gra wykorzystuje nowatorskie technologie haptyczne oraz ray-tracing, na rozwój których studio dostało dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w II kw. 2021 r.

Lichthund powstało w 2015 roku i zdobyło uznanie w światowym gamedevie dzięki produkcji swojej pierwszej gry "Lichtspeer". Najważniejsze projekty zespołu to gra z gatunku tycoon management pod roboczym tytułem "Food Truck Empire", gra managementowo-narracyjna "Rockbeasts" oraz kooperacyjna gra przygodowa Heartbeat.

(ISBnews)

