"Decyzja o przeprowadzeniu oferty do inwestorów detalicznych wynika z chęci zapewnienia odpowiedniego rozproszenia akcjonariuszy i płynności w kontekście planowanego debiutu akcji na rynku NewConnect. W obu transzach spółka zamierza pozyskać sumarycznie około 3,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na powiększenie zespołu, który będzie rozwijał grę "Medieval Dynasty".

"Sukces I transzy bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej wytężonej pracy. Działania związane w pełną wersją gry Medieval Dynasty przebiegają zgodnie z planem i zbliżamy się do momentu ogłoszenia jej oficjalnej daty premiery, której towarzyszyć będzie rozpoczęcie szerokiej kampanii marketingowej. Już w chwili obecnej tytuł jest oczekiwany przez ponad 850 tys. graczy, którzy dodali go do swojej listy życzeń na platformie Steam, do czasu premiery liczymy, że liczba ta jeszcze wzrośnie. Środki pozyskane z emisji akcji serii C przeznaczymy na rozbudowę studia animacji i muzyki oraz wzmocnienia kadrowe, w tym pod względem kompetencji w zakresie gier typu multiplayer. Powiększymy dzięki temu zespół i będziemy mogli jednocześnie pracować nad przyszłymi rozszerzeniami do Medieval Dynasty oraz nad kolejną grą" - skomentował prezes Damian Szymański, cytowany w komunikacie.

Zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy były przyjmowane od 20 do 26 lipca 2021 r., natomiast w ramach drugiej transzy będą przyjmowane od 27 lipca do 3 sierpnia 2021 r. W ramach drugiej transzy ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu na 200 akcji serii C, a minimalny - na 20 akcji.

Wcześniej w lipcu zakończyła się oferta publiczna akcji Render Cube, w ramach której spółka emitowała akcje serii B, a akcjonariusze sprzedawali akcje serii A. Łącznie wartość oferty wyniosła blisko 13 mln zł, a oferta skierowana była do inwestorów, którzy obejmowali lub nabywali akcje za nie mniej niż 100 tys. euro każdy.

Spółka podtrzymuje plan debiutu na rynku NewConnect w II poł. 2021 r.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC.

