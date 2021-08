Reklama

Warszawa, 02.08.2021 (ISBnews) - Tauron Polska Energia i jego spółka zależna Tauron Wytwarzanie oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego spółka zależna PGNiG Termika podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej transakcji zbycia przez Grupę Tauron na rzecz Grupy PGNiG zaangażowania kapitałowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW) oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych ECSW przez Tauron, podały spółki.

"ECSW to nowoczesna jednostka gazowa spełniająca bardzo restrykcyjne normy środowiskowe, której funkcjonowanie przez następnych kilkadziesiąt lat jest istotne dla stabilizacji bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z tego względu, dla pracowników ewentualna sprzedaż naszych udziałów nie będzie miała żadnych konsekwencji. PGNiG to mocny, stabilny i nowoczesny koncern, dla którego nowoczesne bloki gazowe są istotne w kontekście rosnącego wykorzystania gazu ziemnego w Polsce. Celem sprzedaży udziałów w ECSW jest uporządkowanie portfela właścicielskiego Taurona, co umożliwi poprawę zarządzania operacyjnego oraz optymalizację wykorzystania paliwa gazowego w ramach Grupy Tauron" - powiedział wiceprezes Taurona Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

"Jednostki, takie jak ta w Stalowej Woli, są odpowiedzią na wyzwania związane z niskoemisyjną transformacją polskiej gospodarki, której ważnym graczem chce być PGNiG, mający swój udział w budowie silnego polskiego koncernu multienergetycznego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ECSW ma istotny wkład w poprawę jakości powietrza, a tym samym komfortu życia mieszkańców Stalowej Woli i okolic" - dodał prezes PGNiG Paweł Majewski.

Podpisany list intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania do zawarcia transakcji. Taka decyzja uzależniona będzie od wyników negocjacji w tym zakresie oraz spełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa lub dokumentach korporacyjnych, zaznaczono w materiale.

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli pracuje w kogeneracji, zapewniając około 450 MW mocy elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego oraz dostawy ciepła dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska.

Tauron i PGNiG posiadają po 50% akcji ECSW i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu ECSW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

