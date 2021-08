Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok w Elektrowni Jaworzno należy do największych inwestycji w kraju, został wybudowany łącznym kosztem ponad 6 mld zł. Naprawa ma rozwiązać problemy, które pojawiły się w pierwszej fazie jego eksploatacji.

Reklama

Jak poinformował w poniedziałkowym komunikacie Tauron, prace naprawcze będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej i – jak dodała spółka - „doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej”.

„Podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowaliśmy konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Wraz z generalnym wykonawcą bloku natychmiast przystąpiliśmy do szacowania zakresu koniecznych do wykonania prac, technologii oraz przełożenia ich na konkretny harmonogram. Celem prac jest trwałe usunięcie wad w rejonie komory paleniskowej bloku, co zapewni bezawaryjną pracę bloku w perspektywie wielu lat” - powiedział Sebastian Gola, prezes spółki Nowe Jaworzno, należącej do Grupy Tauron.

„Blok w Jaworznie to skomplikowana, nowoczesna i zaawansowana technologiczne jednostka, która przez wiele lat będzie istotnym elementem zapewniania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przygotowywany wspólnie z Rafako harmonogram prac naprawczych umożliwi sprawne i długofalowe rozwiązanie problemów zdiagnozowanych w pierwszej fazie eksploatacji bloku” - dodał prezes Gola.

Cytowany w tym samym komunikacie prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki dodał, że te czas zostanie wykorzystany także na "prace optymalizacyjne, które zapewnią w przyszłości jeszcze bardziej sprawną pracę tego bloku, który jest niezmiernie ważny dla systemu energetycznego w naszym kraju".

Mediacje pomiędzy Tauronem a Rafako dotyczące finansowania oraz zakresu prac naprawczych prowadzone są przy udziale Prokuratorii Generalnej.

Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno został oddany do użytku w połowie listopada 2020. Wcześniej należąca do Grupy Tauron spółka zawarła z firmą Rafako ugodę, regulującą wzajemne rozliczenia związane z budową bloku.

Pierwotnie zakładano, że blok będzie oddany do użytku w lutym 2020 r., później termin przesunięto na lipiec, a następnie na połowę listopada. Poprzedni termin nie został dotrzymany, ponieważ w ostatniej fazie testów doszło do awarii - uszkodzenia jednego z elementów kotła.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane w ostatnich latach przez Tauron. Jak podaje Tauron, blok w Jaworznie to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy.

Pracując z pełną mocą może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 mniejsza o ponad 30 proc.

„Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne włączanie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii” - zaznaczają przedstawiciele Tauronu.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ mab/ pad/