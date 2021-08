Reklama

Koszty marketingu wyniosły 9,7 mln zł (- 19% m/m), a koszty prowizji platform 1 mln zł (- 35% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 7,5 mln zł (-5%), podano.

"W lipcu osiągnęliśmy dobre wyniki. Ze względu na brak dużych premier były one jednak nieznacznie niższe niż w trzech wcześniejszych, rekordowych miesiącach. Obecnie na różnych etapach realizacji mamy około 40 gier. W nadchodzących tygodniach część z nich przejdzie do fazy skalowania i liczymy, że będą pozytywnie wspierać wyniki kolejnych miesięcy" - powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak w minionych miesiącach, głównym źródłem przychodów w lipcu były gry hyper-casual. Bardzo obiecujące wyniki odnotowała też gra mid-core "Hunt Royale", która miała swoją premierę w marcu i będzie dalej rozwijana w kolejnych miesiącach. Jak dotąd gra ma 1,6 miliona pobrań, a dochód na gracza jest znacznie wyższy niż w przypadku gier typu hyper-casual, wskazano również.

"Jedną z najlepiej radzących sobie gier w lipcu było 'Make It Fly' opracowane przez TapNice, jedną z naszych spółek joint ventures. Komercyjny sukces gry jest potwierdzeniem skuteczności modelu biznesowego BoomBit, który opiera się na trzech filarach - grach własnych, wydawaniu gier niezależnych studiów oraz współpracy joint ventures. Chcemy dalej rozwijać segment joint ventures i rozmawiamy z kilkoma potencjalnymi partnerami w tym zakresie" - dodał wiceprezes BoomBit Hannibal Soares.

Google obniżył prowizje w sklepie z aplikacjami Google Play z 30% do 15% od pierwszego miliona USD sprzedaży w roku kalendarzowym począwszy od 1 lipca 2021 r., co jest przyczyną znacznego spadku prowizji platform w bieżącym miesiącu. Po przekroczeniu progu 1 mln USD Google będzie pobierał standardową stawkę w wysokości 30%. Próg na 2021 r. jest proporcjonalnie obniżony do 0,5 mln USD, przypomniano także.

"BoomBit dobrze radzi sobie ze zmianą polityki prywatności Apple. Udział osób, które zgadzają się udostępniać swoje dane w grach BoomBit, wynosi 39% i jest wyższy niż średnia rynkowa. Zmiana wprowadzona przez Apple jest relatywnie nowa i wszyscy, zarówno producenci gier jak i rynek reklamowy dostosowują się do nowej sytuacji, co powinno pozytywnie wpływać na wyniki kolejnych miesięcy" - zakończono.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)