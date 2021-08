Reklama

Provema to multizadaniowa portmonetka, zapewniająca dostęp do finansowania, przelewów, cashback, darowizny na dowolną fundację, ubezpieczenia, doładowania konta, zrzutki i płatności współdzielone, planowanie budżetu, polecenia zapłaty i PV BOX - czyli prywatną skrzynkę mailową, do której można wysyłać faktury i opłacać je przez aplikację. Dane z faktury są wczytywane automatycznie do aplikacji. Provema posiada licencję małej instytucji płatniczej i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), wyjaśniono.

"Aplikacja mobilna Provema rośnie w tempie kilkudziesięciu tysięcy użytkowników miesięcznie i chcemy utrzymać taką dynamikę w długim okresie. Zakładamy wzrost do końca roku o minimum 200%. Naszym atutem jest oferta wielu atrakcyjnych i popularnych usług finansowych w jednym miejscu - sprawnie, bezpiecznie i wygodnie, jednym kliknięciem. Nasi użytkownicy mogą przenieść do aplikacji zarządzanie swoimi finansami i korzystać z płatności, szybkich pożyczek, ubezpieczeń, doładowań, cashbacku, zarządzać fakturami, a nawet realizować darowizny czy płacić za parking. Dziś konsument oczekuje, że zaawansowana technologia ułatwi mu każdy aspekt codziennego życia i taki jest także nasz cel. Dlatego cały czas rozbudowujemy opcje dostępne w Provema - tak, jak nadawanie przesyłek w InPost" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Provema Bartosz Tomczyk, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, przewagą konkurencyjną aplikacji Provema jest multizadaniowość oraz algorytmy sztucznej inteligencji, dlatego procesy odbywają się szybciej i są bardziej dostosowane do preferencji użytkownika.

Provema działa na rynku finansowym od 6 lat, obsłużyła już niemal milion klientów i co miesiąc pozyskuje ok. 25 tys. nowych klientów. Spółka działa w Polsce, Hiszpanii oraz na Litwie, a w planach jest m.in. wejście na rynek chorwacki, ukraiński oraz rozwój spółki w Rumunii. Kolejne plany firmy to uzyskanie licencji krajowej instytucji płatniczej (KIP) oraz e-money na rynku litewskim - co pozwoli na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenia z nim związanych usług komercyjnych, zaznaczono.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

