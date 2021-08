Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 19,3 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,11 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 85,87 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 21,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 40,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 246,91 mln zł w porównaniu z 253,1 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i sprzedaży usług spadły o 6,2 mln zł (2,4%) z 253,1mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2020 roku do 246,9 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2021 roku, co zasadniczo jest spowodowane wydaniem mniejszej liczby lokali klientom - spadek z 600 lokali w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku w porównaniu do 445 lokali w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku (w odniesieniu do projektów w 100% posiadanych przez spółkę)" - czytamy w raporcie.

Koszt własny sprzedaży lokali mieszkalnych wzrósł o 17,1 mln (9,2%) z 186,3 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2020 roku do 203,3 mln zł w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2021 roku. Wzrost wynika ze zróżnicowania projektów dostarczonych klientom.

Marża brutto ze sprzedaży lokali mieszkalnych za okres sześciu miesięcy wyniosła 17,7% wobec 26,3% w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku. Zmiana w marży brutto wynika ze zróżnicowania projektów dostarczonych klientom o różnej rentowności, podano także.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 roku projektami o znaczącym wpływie na przychody oraz rentowność Grupy były Ursus Centralny Ia oraz Vitalia III (odpowiednio 9,1 mln zł oraz 8,3 mln zł udziału w zysku brutto, co przekłada się odpowiednio na marżę brutto w wysokości 17,9% oraz 18,1%).

Koszty sprzedaży i marketingu spadły o 0,4 mln zł (13,5%) z 2,9 mln zł, co zasadniczo spowodowane było efektywniejszym zarządzaniem kosztami marketingu oraz skróconego procesu sprzedaży spowodowanego bardzo dużym popytem na lokale. W okresie sprawozdawczym spółka przyjęła nową strategię marketingową dostosowaną do nowej sytuacji rynkowej, co przyczyniło się znacząco do wzrostu sprzedaży o 178 lokali do poziomu 604 lokali w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 roku w porównaniu do 426 lokali rok wcześniej, czytamy także.

"Pomimo mniejszej liczby przekazań w I półroczu 2021 r. odnotowaliśmy dobry poziom przychodów, tylko o 2% niższy niż w I półroczu 2020 r. Na porównywalność marży brutto r/r wpływa efektu wysokiej bazy rozpoznania bardzo dobrego projektu City Link III w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu 2021 roku osiągnęliśmy 17,7% marży brutto i co jest pozytywne dla raportowanego okresu, marża brutto pochodzi z kilku znaczących projektów. Zysk operacyjny i netto podążają za niższą marżą brutto i wyniosły odpowiednio 29,7 mln zł i 21,9 mln zł. Utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych - na koniec czerwca wskaźnik nie uwzględniający gotówki na rachunkach escrow wynosił 24,4% i 14,6% obliczony zgodnie z kowenantami obligacji. Stale finansujemy naszą działalność biznesową w sposób zrównoważony, co doceniają inwestorzy. W pierwszym półroczu po raz drugi w historii Ronson z jednej emisji obligacji pozyskaliśmy 100 mln zł (popyt przekroczył nasze potrzeby i osiągnął 125 mln zł). Dzięki tej emisji zabezpieczyliśmy nasze średnioterminowe potrzeby finansowe, w tym wykup i umorzenie serii obligacji zapadających w tym roku oraz nasze dalsze plany rozwoju" - podsumował CFO Yaron Shama, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 22,44 mln zł wobec 40,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 918 lokali, a przekazała 966. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 401 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)