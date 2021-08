Reklama

"Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - czytamy w komunikacie.

Na modernizowanym odcinku będzie nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do kliniki. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą. Będzie system informacji pasażerskiej.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska będzie nowy peron, kładka nad torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy. Zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Warszawa Gocławek będzie bliżej wiaduktu drogowego na ulicy Marsa. Powstanie nowy węzeł komunikacyjny łączący kolej z komunikacją miejską. Wybudowany zostanie nowy peron. Będzie przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron. Windy ułatwią dostęp na wiadukt.

Na stacji Warszawa Wawer peron zostanie przebudowany, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana. Podobnie jak na pozostałych przystankach, dla podróżnych będzie zamontowany system informacji dynamicznej, wymieniono.

"Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer to pierwszy etap prac między Warszawą a Otwockiem. Będzie kompleksowa modernizacja dwóch torów oraz wybudowane dwa dodatkowe tory od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer. Zmodernizowane zostaną także tory na linii Warszawa Antoninów - Warszawa Gocławek (nr 506) dedykowane w przyszłości dla ruchu dalekobieżnego. Przygotowane zostanie 'wyjście' nowego układu torów od stacji Wawer do Otwocka, które będzie realizowane w kolejnym etapie. Prace będą prowadzone z zachowaniem ruchu pociągów" - czytamy dalej.

Inwestycja "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap II" odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)