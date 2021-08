Jak podaje Gaz-System, głównym celem procedury Open Season Terminalu FSRU jest potwierdzenie zapotrzebowania na nowe zdolności regazyfikacji, a tym samym przekazanie przez uczestników rynku sygnału koniecznego dla realizacji inwestycji.

“Rozpoczęcie Fazy 1 procedury Open Season Terminalu FSRU planowane jest na październik 2021 r., podczas gdy Faza 2 oraz zawarcie Umów Regazyfikacji, wynikających z jej przeprowadzenia, powinno nastąpić w 2022 r.” - czytamy w komunikacie.

W związku z rozpoczęciem konsultacji rynkowych Gaz-System planuje zorganizować co najmniej jedno otwarte spotkanie z uczestnikami rynku w pierwszej połowie września, w celu przedstawienia informacji na temat planowanej inwestycji oraz procedury Open Season dla Terminalu FSRU.

Zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno założeń realizacji inwestycji, jak i dokumentów regulujących przebieg procedury Open Season, możliwe jest najpóźniej do dnia 13 września 2021 r.

Program FSRU zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która posiada funkcje magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego - LNG.

Terminal FSRU ma być przystosowany do odbioru co najmniej 4,5 mld m3 gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie. Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2026/2027 roku.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.(PAP)

