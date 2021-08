Udział w nielegalnie urządzanych grach hazardowych na automatach to przestępstwo skarbowe. Grozi za to grzywna w wysokości nawet do 4,48 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

„Przypominamy, że udział w nielegalnych grach hazardowych na automatach stanowi przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych” – napisano w środowym komunikacie Ministerstwa Finansów. Reklama Jak podał resort, kara grzywny może wynieść od 933,33 zł do nawet 4 mln 479 tys. 984 zł. Dodatkowo uczestnik gry musi zapłacić karę równą całości wygranej kwoty, bez jej pomniejszania o wpłacone stawki. „Urządzanie gier na automatach w salonach gier na automatach objęte jest monopolem państwa, który wykonuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o.” – stwierdzono w komunikacie MF. Poza salonami gier prowadzonymi przez Totalizator Sportowy legalne są także gry na automatach w kasynach, które posiadają koncesje. Wykaz obowiązujących koncesji na kasyna gry można znaleźć na prowadzonej przez resort stronie „Portal podatkowy” – przypomniało Ministerstwo Finansów.