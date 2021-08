Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 28,07 mln zł wobec 25,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"Oczywiście jesteśmy zadowoleni z kolejnego kwartału wzrostów, który jest efektem pracy całego zespołu. Nie stawiamy sobie obecnie celów czysto finansowych, w pełni koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów i końcowych użytkowników. Patrząc na wyniki szczególnie cieszy sukces ChatBot i jego rosnący udział w przychodach, ale wierzymy też w pozostałe produkty" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

W I kwartale przychody wygenerowane przez ChatBot wyniosły 2,45 mln zł, co oznacza wzrost o 96% rok do roku i stanowi 5% całości przychodów Grupy w tym okresie. W tym samym czasie przychody najmłodszego produktu Spółki, czyli HelpDesk wzrosły o 522% do 589 tys. zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,91 mln zł w I kw. r. obr. 2021/2022 wobec 41,63 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2021/22 roku finansowego osiągnęliśmy skonsolidowane przychody na poziomie 48,9 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5%. Co istotne, prawie całość przychodów generujemy w dolarze amerykańskim (USD) i kurs dolar/złoty ma istotny wpływ na raportowane wyniki. Po zakończeniu każdego kwartału podajemy informację nt. szacunkowych przychodów osiągniętych w danym okresie w ujęciu dolarowym. W I kwartale roku finansowego wzrost tak mierzonych przychodów wyniósł 25,2% w skali roku (13,02 mln USD wobec 10,26 mln USD przed rokiem)" - czytamy w komentarzu zarządu.

Zysk operacyjny w I kwartale wzrósł o 8,7% (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku) do 28,1 mln zł, a EBITDA o 10,4% do 31 mln zł, podano również.

"Skonsolidowany zysk netto wyniósł 26,6 mln zł wobec 20,8 mln zł w I kw. 2020/21 roku, należy jednak pamiętać, że przed rokiem nie rozpoznano jeszcze efektu wynikającego z wykorzystania IP Box. Nasz model biznesowy umożliwia osiąganie bardzo wysokich rentowności operacyjnych. W pierwszym kwartale roku finansowego marża brutto na sprzedaży wyniosła 83,8%, marża operacyjna 57,4%, a marża zysku netto 54,4%" - czytamy dalej.

Na koniec I kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33 358, a ChatBot 2 086. Produkty spółki są wykorzystywane przez firmy, instytucje, urzędy oraz uczelnie w ok. 150 krajach świata, a najważniejsze rynki to: USA, Wielka Brytania, Australia i Kanada.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r. obr. 2021/2022 wyniósł 26,5 mln zł wobec 20,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)