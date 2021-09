Reklama

"W tym roku spółka Onde się podwoi, jeśli chodzi o przychody. W I półroczu zrobiła trzy razy więcej niż w poprzednim roku. Pomimo tego zwiększonego przychodu mamy zwiększoną rentowność" - powiedział Grzeszczak podczas konferencji prasowej.

Skonsolidowane przychody Onde ze sprzedaży sięgnęły 357,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 113,07 mln zł rok wcześniej. W całym I półroczu wyniosły one 586,99 mln zł w porównaniu z 179,42 mln zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Grupy Onde miał wartość 913 mln zł na koniec czerwca 2021 r.

Prezes Onde Paweł Średniawa wskazał, że spółka jest spokojna o portfel na kolejny rok.

"Jesteśmy bezpieczni jak chodzi o przychody planowane do osiągnięcia w roku bieżącym i by w kolejny rok wejść z portfelem o znaczącej wartości. Wkrótce poinformujemy o zleceniach na 2022, jesteśmy spokojni o portfel na kolejny rok. W przyszłości portfel będziemy budować w oparciu o projekty realizowane na rzecz spółek celowych. Rozpoczęliśmy zaangażowanie w dewelopment na własny rachunek i sprzedaż projektów klientom docelowym. W najbliższym czasie będziemy chcieli zakończyć negocjacje nt. zakupu kolejnych projektów. Celem jest by realizować i komercjalizować projekty na ok. 200 MW" - powiedział Średniawa.

"Jesteśmy przygotowani na to, by proces z dalszą akwizycją prowadzić w dalszych krokach i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować o wynikach. Na najbliższy czas mamy przeznaczone środki w wysokości ok. 50 mln zł" - dodał.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w lipcu 2021 r.

