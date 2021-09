Reklama

"Nasze plany nie zakładają wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum 'Cyberpunka' w najbliższej przyszłości. Podtrzymujemy to, co mówiliśmy podczas aktualizacji strategii w marcu br. - podstawą naszego biznesu jest produkcja gier RPG dla jednego gracza, natomiast zamierzamy wzbogacać nasze przyszłe produkcje elementami sieciowymi. Chcemy robić to rozsądnie, krok po kroku" - powiedział Kiciński podczas czatu dla inwestorów na Stockwatch.pl.

Wiceprezes Piotr Nielubowicz dodał, że obecnie z zapowiedzianych projektów spółki są to "Cyberpunk 2077" i "Wiedźmin 3" w wersjach na konsole najnowszej generacji oraz dodatek do "Cyberpunka".

Wczoraj CD projekt podał, że planowane daty wprowadzenia wersji gier "Cyberpunk 2077" i "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na konsole next-gen to koniec br. (late 2021). Spółka poinformowała też, że pracuje nad dużym, płatnym rozszerzeniem dla gry "Cyberpunk 2077".

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)