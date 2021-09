Reklama

"Nowe Paczkomaty nie tylko instalujemy w ekspresowym tempie, ale do tego w ramach programu Green City lokujemy urządzenia przy współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi społecznościami - tak, aby nasze urządzenia w sposób harmonijny wtapiały się w tkankę miejską. Dodatkowo, by jeszcze bardziej niwelować ślad węglowy obiegu paczki w ostatniej mili - do miast partnerskich trafiają zeroemisyjne samochody elektryczne. Przy nowo stawianych urządzeniach kładziemy także innowacyjną kostkę brukową oczyszczającą powietrze i wprowadzamy Paczkomaty autonomiczne - zasilane energią słoneczną" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Brzoska podkreśla, że firma stawia na równomierny rozwój sieci Paczkomatów.

"Wciąż wielu klientów pisze do nas, bo chce mieć bliżej do naszych maszyn. Dlatego stawiamy tak mocny nacisk na rozwój naszej sieci w mniejszych miastach i na wsi. Paczkomaty są witane z entuzjazmem, gdyż rozwiązują wiele problemów lokalnych społeczności - gdzie mieszkańcy muszą często jechać kilka czy kilkanaście kilometrów do najbliższego punktu pocztowego. Dzięki nam mogą łatwo nadawać swoje paczki i zamawiać towary z odległych sklepów. Paczkomaty stały się nieodłącznym elementem infrastruktury publicznej - zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach" - dodał prezes.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)