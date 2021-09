Grupa Develia podpisała ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu, podała spółka. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln euro, która zostanie pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt dla najemców, a transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r.

"Sprzedaż Sky Tower jest ważnym elementem strategii ogłoszonej na początku 2021 r. Konsekwentnie redukujemy nasze zaangażowanie w segmencie komercyjnym, stawiając na rozwój w działalności mieszkaniowej i PRS" - powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie. Stronami transakcji są Sky Tower, spółka należąca do Develii, i Olimp Investment, spółka kontrolowana przez Adventum Group. Przedmiotem sprzedaży będą wszystkie należące do Grupy Develi udziały w prawie własności nieruchomości Sky Tower (79,55%). Pozostałe udziały pozostaną w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln euro i zostanie ona pomniejszona o nierozliczone na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu. Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających, wskazano również. "Wynegocjowana cena sprzedaży Sky Tower nieznacznie odbiega od wartości księgowej budynku. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 194 mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym, która w naszej ocenie jest najbardziej perspektywiczną" - zakończył wiceprezes Develii Paweł Ruszczak. Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych. (ISBnews)