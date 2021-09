Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,54 mln zł wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,5 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 91,15 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 170,72 mln zł w porównaniu z 177,42 mln zł rok wcześniej.

Global Cosmed wypracował EBITDA w wysokości 14 mln w I półroczu 2021 roku, co jest wynikiem o 20% niższym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jednocześnie jest to ponad 60% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2019. Przyczynił się do tego przede wszystkim skokowy i nieprzewidywalny wzrost cen surowców i opakowań do produkcji, co było wcześniej sygnalizowane, podano w komunikacie.

"Osiągnięte wyniki finansowe w I połowie 2021 r. odzwierciedlają nieprzewidywalną, gwałtowną i dotkliwą inflację producencką oraz blokady rynków zbytu. Zderzyliśmy się ze wzrostem cen dla każdej kategorii zakupowej. Konsumenci również reagują inaczej niż podczas pierwszej fali koronawirusa z początku ubiegłego roku, czego przykładem jest np. drastyczny spadek popytu w kategorii mydeł antybakteryjnych i w konsekwencji niższa sprzedaż naszego mydła antybakteryjnego Apart" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka,cytowana w komunikacie.

Dodała, że pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, spółka dużo inwestuje w wymiarze finansowym oraz zaangażowania czasu pracowników.

"Głównym celem na rok 2021 w obszarze brandów był relaunch naszych marek. Wszystkie produkty Apart, Bobini, Kret, i Sofin do końca tego roku zostaną odnowione, aby jeszcze lepiej spełnić oczekiwania i wymagania konsumentów. W tym roku wprowadzamy nowości produktowe kładąc nacisk na zwiększenie troski o środowisko. Informowaliśmy ostatnio o wejściu w bardzo perspektywiczną, nową dla nas, kategorię kapsułek do prania Bobini Baby, ale na tym nie koniec. Wkrótce poinformujemy o dalszych krokach. Po otwarciu gospodarek, w ostatnim czasie wracamy do szerokiej aktywności na rynkach eksportowych i ponadto rozpoczynamy realizację nowych kontraktów dla międzynarodowych, niemieckich sieci handlowych w obszarze marek prywatnych" - dodała wiceprezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 8,69 mln zł wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)