"Moce produkcyjne linii wynoszą do 100 kt koncentratu białka sojowego rocznie. Czas realizacji to 2 lata, a planowana inwestycja ok. 50 mln USD" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że technologia jest innowacyjna w skali Ukrainy. Koncentrat sojowy jest wysokiej jakości karmą dla zwierząt.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

