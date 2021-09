Inpro zdecydowało o emisji do 35 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka.

Reklama "Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. [...] Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M [...] dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. [...] Wykup obligacji serii C nastąpi w terminie 48 miesięcy od dnia emisji. [...] Zabezpieczeniem obligacji będzie docelowo hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nieruchomości lokalowej stanowiącej Hotel Dom Zdrojowy w Jastarni będący własnością spółki Dom Zdrojowy Sp. z o. o. ustanowiona na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Celem emisji jest przeznaczenie środków na całkowity wykup obligacji serii B emitenta oraz na finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich" - czytamy w komunikacie. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do obrotu na ASO GPW, podano również. Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)