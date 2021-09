Reklama

W ramach emisji do grona akcjonariuszy dołączyło 37 osób, a kwota pozyskanego kapitału to ponad 834 tys. zł. Zapisy trwały do 14 września i przyjmowane były bezpośrednio przez spółkę. Przydział akcji nastąpi do 28 września, podano.

"Dziękujemy inwestorom, którzy złożyli zapisy za okazane zaufanie. Osiągnęliśmy podstawowy cel, pozwalający realizować działania rozwojowe spółki, czyli zgromadziliśmy kapitał niezbędny do debiutu na rynku NewConnect, przekraczając wyraźnie zakładany cel minimum. Wpływy z emisji uzupełnione innymi, potencjalnymi źródłami finansowania pozwolą nam na realizację pozostałych planów" - powiedział prezes Bartłomiej Wielogórski, cytowany w komunikacie.

Prodromus w 2021 r. rozszerzył swoją ofertę komercyjną o Prodrobota Magna przeznaczonego do terapii rehabilitacyjnej pacjentów dorosłych, a także rozpoczął procedurę rejestracji Prodrobota przez FDA, przypomniano.

"Liczymy, że zainteresowanie spółką wzrośnie wraz z kolejnymi realizacjami oraz wejściem na nowe rynki. W bieżącym roku już przekroczyliśmy poziomy wartości zamówień osiągnięte w całym 2020 roku, a prowadzone rozmowy handlowe wyglądają nader obiecująco. Do czasu uzyskania certyfikacji FDA liczymy zwłaszcza na kolejne zamówienia z Europy oraz Chin" - dodał dyrektor ds. strategii i finansów Tomasz Chwiałkowski.

Prodromus produkuje i dostarcza wysokiej jakości urządzenia rehabilitacyjne aktualnie skierowane głównie do dzieci, z systemem biofeedbacku w czasie rzeczywistym. Opatentowana autorska technologia jest rozwijana od dekady, a prawie 40 Prodrobotów pomaga pacjentom w 10 krajach w Europie i w Azji. Spółka współpracuje z 17 dystrybutorami w 29 krajach na całym świecie.

(ISBnews)