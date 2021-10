Reklama

Cena emisyjna za jedną sztukę akcji serii D1 została ustalona na poziomie 50 zł. W ramach wznowionej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 180 000 akcji nowej emisji serii D1, które po rejestracji podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym będą stanowiły nie więcej niż 9,04% w kapitale zakładowym TenderHut. Emisja zostanie przeprowadzana na zasadach oferty publicznej, podano.

Zapisy na akcje będą przyjmowane w dwóch transzach: otwartej i dedykowanej przez Dom Maklerski Navigator (będący głównym koordynatorem oferty) oraz Dom Maklerski BDM i Noble Securities Dom Maklerski w terminie od 1 do 11 października. Przydział akcji oferowanych nastąpi nie później niż 15 października.

"Decyzja o wznowieniu emisji akcji spółki spowodowana jest kilkoma czynnikami. Inwestorzy, którzy po okresie wakacyjnym powrócili do aktywności inwestycyjnej na rynkach kapitałowych, wyrażają zainteresowanie zawieszoną w okresie letnim emisją akcji TenderHut. Obserwujemy również utrzymującą się dobrą koniunkturę na rynkach kapitałowych. To pozwala nam wierzyć, iż nasza aktualna oferta spotka się z zainteresowaniem inwestorów giełdowych, a pozyskane w wyniku jej realizacji środki przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju zarówno naszej spółki, jak i całej grupy kapitałowej TenderHut" - powiedział prezes Grupy TenderHut Robert Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Spółka nastawia się na dalszy dynamiczny wzrost zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

"Chcemy osiągnąć zaplanowane wyniki między innymi poprzez akwizycję kolejnych spółek. Umożliwi to nam działalność operacyjną w modelu follow-the-sun, czyli we wszystkich strefach czasowych. Emisja akcji ułatwi nam także rozwój środowiska inkubacyjno-akceleracyjnego. Podtrzymujemy swoje plany przejścia na główny parkiet warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Myślę, że debiut na głównym rynku GPW nastąpi na przełomie pierwszego i drugiego półrocza przyszłego roku" - dodał Strzelecki.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów. Jest notowana na NewConnect od kwietnia 2021 r.

