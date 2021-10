Według raportu PwC „Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025” w przyszłym roku powinien nastąpić solidny wzrost w sektorze mediów i rozrywki w Polsce. "Wartość rynku wzrośnie o 877 mln dol. z prognozowanych 9,61 mld dol. na koniec 2021 r." - czytamy. W ocenie ekspertów do 2025 r. branża będzie rozwijać się w średniorocznym tempie ponad 6 proc.

Najszybciej rosnącym segmentem w Polsce będzie OTT (serwisy streamingowe oferujące treści wideo)" - przekazano w poniedziałkowej informacji PwC. Zaznaczono, że Polska jest największym rynkiem usług OTT w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem przychodów będzie również jednym z najszybciej rozwijających się w całym okresie objętym prognozą PwC. "Za sprawą wysokiej dynamiki przychody wzrosną z 543 mln dol. w 2020 r. do 981 mln dol. w 2025 r., co oznacza średnioroczne tempo na poziomie 12,5 proc." - oceniono.

Jak zwrócono uwagę, pandemia przyniosła znaczący (6 proc.) spadek przychodów w sektorze mediów i rozrywki. Ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym szczególnie mocno uderzyły w kina (spadek przychodów z 324 w 2019 roku do 95 mln dol. w roku 2020), konferencje biznesowe (ze 126 do 40 mln dol.) oraz koncerty muzyczne (ze 179 do 43 mln dol.) - przypomniano. W przypadku reklamy out-of-home (OOH), zniżki widoczne były zarówno w przypadku nośników fizycznych (z 94 do 61 mln dol.), jak też cyfrowych (z 62 do 50 mln dol.).

Autorzy raportu dodali, że pandemia mocno uderzyła też w branżę prasy w 2020 r. - łączne przychody w segmencie zmalały z 695 do 621 mln dolarów. Zgodnie z prognozą PwC 2021 r. przyniesie 6 proc. odbicie, a w kolejnych latach dominować będą spadki – zarówno w przypadku gazet, jak i czasopism. "Największe z nich dotknął reklamy drukowanej w czasopismach. Do 2025 roku będzie się ona kurczyła w średniorocznym tempie 2,79 proc." - wskazano.

Jak przekazali eksperci, pandemia nie zakłóciła wzrostu reklamy internetowej w Polsce. Rok do roku (2020/2019) przychody w tym segmencie wzrosły o 61 mln dolarów – z 1,16 do 1,22 mld dol. Dodano, że średnioroczna stopa wzrostu w latach 2020-2025 wyniesie 3,67 proc., a zdecydowana część wzrostu przypadnie na reklamę mobilną (przychody w tym segmencie do 2025 r. będą rosły w średniorocznym tempie 7 proc.). W przypadku łącz stacjonarnych, rozwój będzie mniej dynamiczny i sięgnie 1,83 proc. rocznie w latach 2020-2025 - oceniono.

Eksperci zwrócili uwagę, że polski rynek reklamy telewizyjnej jest, po rosyjskim, drugim co do wielkości w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W wyniku pandemii segment, którego wartość sięgnęła 966 mln dol. w 2019 r., stopniał do 856 mln dol. rok później. Prognozowane przez ekspertów PwC tempo odbudowy rynku (w średniorocznym tempie 3,17 proc. do 2025 r.) spowoduje, że wynik odnotowany przed pandemią zostanie przekroczony w 2024 r.

Z kolei polski rynek telewizji i wideo będzie się rozwijał w latach 2020-2025 w średniorocznym tempie 1,48 proc. Oceniono, że największa część przychodów będzie pochodziła z abonamentów za usługi telewizyjne, a przychód z ich tytułu wzrośnie z 1,68 mld dol. w 2020 r. do 1,86 mld dol. w 2025 r.

W segmencie kin przychody w 2020 r. były ponad 3,5 krotnie niższe od odnotowanych w roku 2019 r. Oceniono, że 2021 r. powinien przynieść odbicie, ale do wyników z 2019 r. uda się prawdopodobnie wrócić najwcześniej w 2023 r. Dodano, że w przypadku rynku gier wideo w Polsce średnioroczna stopa wzrostu w latach 2020-2025 wyniesie 6,1 proc. Dzięki temu pod koniec badanej perspektywy wartość rynku wyniesie 970 mln dol.

Według PwC najszybsze tempo wzrostu do 2025 r. notować będą: usługi związane z wirtualną rzeczywistością (VR), kina, reklama OOH (w tym na nośnikach cyfrowych) oraz OTT. (PAP)

