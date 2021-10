Reklama

"Tegoroczne sukcesy to efekt kilkuletniego przygotowania fundamentów. Jesteśmy gotowi do dalszych wzrostów, mamy ambitne plany na ostatni kwartał 2021 r. oraz na cały 2022 r., na który mamy już kilkanaście projektów w portfolio" - powiedział prezes Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Grupa INC aktywnie rozwija także projekty finansowania społecznościowego. 28 września na platformie Raisemana.com uruchomiony został pierwszy projekt - kampania finansowania gry "Nightclub Manager: Violet Vibe". Z kolei 14 października startują zapisy w II transzy publicznej oferty akcji Stars.Space, której warunki prezentowane są na platformie CrowdConnect.pl, podano także.

Grupa INC szacuje, że posiadała 49,2 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych na koniec III kw. br. Względem grudnia 2020 r. jest to wzrost o 11,5 mln zł. Na koniec września br. wartość rynkowa akcji notowanych wyniosła 29 mln zł (+4,3 mln zł w 2021 r.), a wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów nienotowanych wyniosła 12,9 mln zł (+8,3 mln zł w 2021 r.). Poziom gotówki na koniec września wyniósł 7,3 mln zł (-1 mln zł w 2021 r.) W III kwartale br. INC oraz Carpathia Capital ASI wypłaciły dywidendę w łącznej wysokości 1,9 mln zł.

"Zakładaliśmy osiągniecie w tym roku rekordowych aktywów i ten cel udało się osiągnąć. To efekt m.in. pracowitego III kwartału, realizacji wielu projektów oraz dostosowywania wycen naszych aktywów do wartości rynkowych" - dodał Śliwiński.

W minionym kwartale Carpathia Capital ASI dokonała nowych inwestycji w akcje i udziały w ramach procesu IPO lub pre-IPO sześciu spółkach - jednej z sektora gier, czterech z sektora nowych technologii oraz jednej z sektora produkcyjno-handlowego na kwotę 2,1 mln zł, podsumowano.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC, fundusz PE/VC Carpathia Capital oraz polska agencja ratingowa INC Rating.

