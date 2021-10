Reklama

"Już kilka milionów ofert na naszej platformie jest objętych opcją dostawy nawet tego samego dnia. Nasi klienci coraz chętniej korzystają z tej usługi jako alternatywy dla zakupów offline. Zauważyliśmy również, że dodanie jej do ofert przekłada się na dodatkową sprzedaż dla naszych sprzedawców. Spodziewamy się, że zwiększenie skali usługi i rozszerzanie jej na kolejne duże miasta - w połączeniu z naszymi projektami One Fulfillment oraz własnymi automatami paczkowymi - wpłynie pozytywnie na doświadczenie klientów oraz pozwoli nam marginalnym kosztem oferować dostawy dla naszych klientów" - powiedział business development officer Grzegorz Czapski, cytowany w komunikacie.

Allegro zwraca uwagę, że satysfakcja z zakupów w sieci zależy w dużej mierze od szybkiej i wygodnej dostawy. Skrócenie czasu pomiędzy zakupem towaru a jego dostarczeniem jest priorytetem oraz jednym z filarów misji Allegro, zarówno wobec klientów, jak i sprzedawców. Aby jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność w tym obszarze oraz wzmocnić rozwój usług One Fulfillment by Allegro i sieci automatów paczkowych, Allegro zdecydowało się na przejęcie X-press Couriers - jednego ze swoich partnerów logistycznych o niewielkiej skali operacji, który specjalizuje się w dostawach zamówień tego samego dnia.

"X-press Couriers jest kolejną, obiecującą spółką, która podobnie jak wcześniej OpenNet czy Fin.Ai, zyskuje szansę na dynamiczny rozwój i wsparcie w ramach Grupy Allegro. Firma jest otwarta na innowacyjne przedsięwzięcia i firmy, które mogą przyspieszyć swój wzrost w strukturach Allegro dzięki skali i doświadczeniu grupy" - czytamy dalej.

Ponad jedna trzecia Polek i Polaków jest obecnie aktywnymi kupującymi na Allegro i może korzystać z sieci ponad 35 000 punktów odbioru i automatów paczkowych. Również dzięki szybkiej usłudze dostawy, świadczonej z pomocą partnerów Allegro, większość z ponad 160 mln ofert w ramach programu Allegro Smart! dociera do kupujących w ciągu 1-2 dni. Ponad 25 mln ofert może być dostarczone już następnego dnia po zakupie, a kilka milionów nawet w dniu zakupu, przypomniano.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

