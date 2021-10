Reklama

"Trzeci kwartał 2020 roku należał już do okresu rekordowo wysokich cen rękawic jednorazowych, co przełożyło się na jedne z najwyższych w dotychczasowej historii wyników finansowych Grupy Mercator Medical. W rezultacie przy ocenie wyników III kwartału 2021 roku należy mieć na względzie efekt bardzo wysokiej bazy. Jednocześnie wciąż zniżkujące rynkowe ceny rękawic i bardzo duża dostępność towarów wywarły ogromną presję marżową w segmencie dystrybucyjnym, co z kolei można uznać za główną przyczynę negatywnych tendencji w ujęciu kwartał do kwartału" - powiedział dyrektor finansowy w Mercator Medical Michał Romański, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zaprezentowanymi szacunkowymi wynikami finansowymi, na dzień 30 września 2021 r. grupa dysponowała ok. 499,5 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych), wskazano również.

"Na początku sierpnia br. spółka Mercator Medical przekazała akcjonariuszom 312 mln zł w ramach rozliczenia dywidendowego skupu akcji własnych. Prowadzona jest również budowa fabryki nr 3 w Tajlandii, która powinna rozpocząć produkcję na pierwszej linii wytwórczej jeszcze w tym roku. Mimo to prezentujemy solidną gotówkę netto, stwarzającą dużą przestrzeń do rozwoju" - dodał Romański.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)