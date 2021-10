Z danych PIE wynika, że wartość składki przypisanej brutto po drugim kwartale wzrosła o 5,5 proc. i wynosi 526,8 mln zł.

"Zauważamy wzrost zainteresowania zdrowiem wśród Polaków, co pokazuje nie tylko zwiększona liczba polis, ale także liczba badań, wizyt stacjonarnych i wykonywanych badań profilaktycznych" – wskazała cytowana w informacji doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota M. Fal.

Kolejnym - jak napisano - godnym odnotowania trendem jest zauważalny wzrost troski pracodawców o zdrowie pracowników, m.in. poprzez zapewnienie im ubezpieczenia zdrowotnego lub poszerzenia obowiązkowej medycyny pracy o pakiety diagnostyczne, pogłębioną profilaktykę górnych dróg oddechowych i często dostęp do teleporad.

Według Barometru Watch Health Care średni czas oczekiwania na usługi medyczne w publicznej ochronie zdrowia skrócił się z 3,8 do 3,4 miesiąca. Jednak - jak wskazano - że w wielu dziedzinach medycyny czas ten znacząco się wydłużył. "Wciąż najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenie z zakresu ortopedii ‒ ponad 10 miesięcy, chirurgii plastycznej, neurochirurgii czy angiologii" - czytamy.

Napisano, że utrata zdrowia była i jest jedną z największych obaw Polaków, a podczas pandemii ten niepokój się pogłębił. Według przeprowadzonego przez PIU rankingu „Mapy ryzyka Polaków”, czyli najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych, jedną z najpoważniejszych obaw jest brak dostępu do opieki zdrowotnej. W lutym 2021 r. zadeklarowało tak 71 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do 2020 r. Podkreślono, że była to największa zmiana związana z chorobami i zdrowiem w badaniu PIU.

Wskazano, że poza brakiem dostępu do opieki medycznej, Polacy obawiają się nowotworu, chorób wirusowych, utraty sprawności, otyłości i cukrzycy, chorób psychicznych oraz trwałych uszkodzeń mózgu. "Większość tych zmartwień można rozwiązać poprzez szybszą diagnostykę, lepszy dostęp do lekarzy-specjalistów oraz fizjoterapeutów" - napisano