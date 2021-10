Reklama

Jak informowano wcześniej, trzeci etap prac poszukiwawczych na tej koncesji został przedłużony o rok - do 27 października 2021 r. - z powodu wprowadzenia na terytorium Rumunii stanu wyjątkowego w związku z pandemią COVID-19. Spółka wypełniła w przedłużonym terminie wszystkie zobowiązania do wykonania prac w ramach trzeciego etapu poszukiwań. Nowy etap rozpoznawania zasobów na obszarze Satu Mare ma trwać od 28 października 2021 r. do 27 października 2023 r., podkreślono

"Spółka podjęła następujące zobowiązania do wykonania prac w tym okresie:

- Etap 1: w okresie od 28 października 2021 r. do 27 października 2022 r. spółka zobowiązana jest do ponownego przetworzenia danych sejsmicznych 2D obejmujących 160,9 km z obszaru Madaras, czego łączny koszt szacowany jest na 100 000 USD.

- Etap 2: w okresie od 28 października 2022 r. do 27 października 2023 r. spółka zobowiązana jest do ponownego przetworzenia danych sejsmicznych 2D obejmujących 30,05 km z obszaru Santau-Nusfalau, czego łączny koszt szacowany jest na 50 000 USD" - czytamy w komunikacie.

Serinus zamierza w dalszym ciągu prowadzić działania mające na celu wykazanie znacznego potencjału złożowego obszaru koncesji Satu Mare oraz zagospodarowanie nowych złóż gazu ziemnego w celu zwiększenia własnego wydobycia tego surowca, podsumowano.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

