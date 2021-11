Grupa Maspex kupuje od Roust Corporation spółkę CEDC, która z takimi markami jak Soplica i Żubrówka jest największym graczem na polskim rynku wódki. O tym, że alkoholowy lider jest na sprzedaż, mówiło się już od kilku miesięcy. Roust, firma należąca do rosyjskiego miliardera Roustama Tariko, którego podstawowym segmentem działalności jest branża finansowa, przejęła przed ponad siedmiu laty CEDC w celach inwestycyjnych. Był to wówczas numer dwa na polskim rynku wódki, z udziałem na poziomie 22,7 proc. Dziś ma prawie 47 proc. – Istotnie zwiększyliśmy wartość spółki. Dlatego Roust Corporation zgodziła się przyjąć ofertę – komentował Tariko.

Firma już wcześniej szukała okazji do przejęcia na rynku alkoholi – przed laty była wymieniana wśród głównych oferentów na zakup aktywów Kompanii Piwowarskiej od SabMillera. Tym razem pojawiła się okazja włączenia do portfolio rozpoznawalnych polskich marek. – Ich bezdyskusyjna siła rynkowa oraz to, że będą skupione w jednych rękach, to kolejne atrybuty transakcji – tłumaczył Krzysztof Pawiński, współwłaściciel i prezes Grupy Mas pex.