"Październik kontynuuje bardzo dobre wpłaty, do końca roku zostały dwa miesiące. Rok 2021 jest 'dany' na bardzo dobrych wynikach, pewnie łatwo sobie policzyć, jaki to będzie wynik. Dobre inwestycje, które są nie tylko duże, ale też wiemy, na jakim IRR się zrealizowały, są na pewno bardzo dobrym prognostykiem na przyszły rok. Intencją zarządu, naszą ambicją, będzie absolutnie praca, by był wzrostowym w stosunku do rekordowego, wspaniałego pod względem wyników roku 2021. Jest to w zasięgu" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej.

Zarząd spodziewa się, że IV kw. 2021 nie będzie najsilniejszy w roku, ale perspektywa na niego jest bardzo pozytywna i wynik będzie "przyzwoity".

"To będzie bardzo dobry rok [2021] dla Kruka, a my jesteśmy w zaawansowanym procesie budżetowym na 2022 rok i ten plan budżetowy zakłada, że będzie wzrost, wzrost naszym zdaniem przyzwoity. Uwzględniamy w nim wzrost stóp procentowych, to uwzględniamy w tym planie i decyzja Rady Polityki Pieniężnej nas nie zaskoczyła" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa.

Krupa wyjaśnił, że mówiąc o ambicji poprawy wyników r/r w 2022 r., spółka ma na myśli przede wszystkim zysk netto.

"Pracujemy nad budżetem, który pokaże wzrost rok do roku, pomimo tego, że ten rok jest rewelacyjny. Analitycy nie do końca czują na jakich aktywach 'siedzimy' i jak nam dobrze idzie" - ocenił prezes.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 565,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1 341,24 mln zł w porównaniu z 809,48 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 744 mln zł po trzech kwartałach roku wobec 242 mln zł rok wcześniej, a EBITDA gotówkowa - odpowiednio: 1 151 mln zł wobec 915 mln zł rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

