Jego zdaniem spółki skarbu państwa, oprócz tego, że jak każda inna firma wypracowują zysk, są też szczególnie zobligowane do dbałości o społeczną odpowiedzialność biznesu. W ostatnich czasach, ze względu na pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie, miały ogromną pracę do wykonania. Jedną z odpowiedzialności, którą na siebie wzięły, była dystrybucja węgla w związku z kryzysem energetycznym. To zadanie przypadło w udziale spółce PGE Paliwa i Polskiej Grupie Górniczej.

Mówi się także, że polskie instytucje finansowe mogą być miejscem, do którego będą trafiały pieniądze przeznaczone na odbudowę Ukrainy. Pytany, czy Polska podoła zadaniu ich kanalizowania, Kanthak przypomniał o ostatnim szczycie Trójkąta Lubelskiego, w którym wzięły udział przedstawicielstwa Litwy, Ukrainy i Polski, w tym prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem angażowanie się w tego rodzaju inicjatywy, a także obecność na forum w Davos, sprawia, że Polska może być postrzegana jako ważny gracz w kwestii odbudowy Ukrainy. Przypomniał, że żeby mówić o jakiejkolwiek odbudowie, Ukraina musi przede wszystkim wygrać tę wojnę. Ciężko jest mówić o rozwoju biznesu w państwie, w którym występuje duża niepewność dotycząca choćby dostępu do energii elektrycznej.

Pytanie, czy Polskę stać na to, żeby np. pomóc ukraińskim firmom przetrwać wojnę po polskiej stronie, zdaniem Kanthaka wymaga złożonej odpowiedzi. Wspomniał, że oczywistym jest fakt, iż takie działania wspierające będą koordynowane przez instytucje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska i Bank Światowy. Dzięki wybudowaniu drogi S17 na linii Warszawa – Lublin Polska mogła stać się zapleczem logistycznym dla Ukrainy; podobnie w przypadku jej odbudowy będzie hubem intelektualnym, zarządzającym pieniędzmi przeznaczonymi na ten cel. Kanthak wskazał Lublin jako miasto akademickie położone blisko granicy, które będzie wyposażać w kompetencje akademickie i praktyczne osoby stojące przed zadaniem naprawienia Ukrainy.