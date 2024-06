Rola ofensywnego cyberbezpieczeństwa

Suchocki podkreśla, że cyberbezpieczeństwo można porównać do operacji wojskowych lub meczu piłkarskiego, gdzie zarówno obrona, jak i atak odgrywają kluczowe role. Strategie obronne skupiają się na ochronie zasobów, podczas gdy strategie ofensywne mają na celu identyfikowanie i wykorzystywanie potencjalnych słabości, zanim zrobią to złośliwi aktorzy. To proaktywne podejście polega na symulowaniu działań przeciwników, efektywnie stając się "hakerami do wynajęcia", aby odkrywać i łagodzić luki.

Reklama

Aspekty prawne i etyczne

Prowadzenie działań ofensywnych w cyberbezpieczeństwie musi być zgodne z regulacjami prawnymi. Takie działania wymagają wyraźnej zgody właściciela zasobów i są objęte ścisłymi umowami oraz ramami prawnymi.

Reklama

Regulacje takie jak RODO, nadchodząca dyrektywa NIS 2 oraz DORA wymagają, aby organizacje zarządzały ryzykiem cybernetycznym poprzez ciągłe, dynamiczne działania ofensywne, a nie sporadyczne audyty. Ta zmiana podkreśla znaczenie ciągłego, systematycznego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Technologie i procesy w ofensywnym cyberbezpieczeństwie Nie istnieje jedna technologia, która zapewnia kompleksowe cyberbezpieczeństwo. Zamiast tego, konieczna jest orkiestracja różnych narzędzi i procesów. Ta orkiestracja obejmuje skanowanie podatności, testy penetracyjne, analizę ryzyka i wdrażanie kroków łagodzących. W miarę jak technologia ewoluuje, te narzędzia muszą być stale aktualizowane i integrowane w spójny system, który dynamicznie przetwarza dane, aby identyfikować i eliminować zagrożenia.

Sztuczna inteligencja (AI) stała się kluczowym elementem w zwiększaniu efektywności działań cyberbezpieczeństwa. AI pomaga szybko identyfikować i reagować na podatności, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z rosnącym długiem technologicznym.

Podwójna natura AI w cyberbezpieczeństwie Rola AI w cyberbezpieczeństwie jest dwojaka: wspiera ona obrońców w identyfikowaniu i łagodzeniu zagrożeń, ale także dostarcza nowe narzędzia cyberprzestępcom. AI może być używana do automatyzacji kampanii phishingowych i generowania zaawansowanych ataków, co sprawia, że organizacje muszą być zawsze o krok przed przeciwnikami w wyścigu zbrojeń cybernetycznych.

Praktyczne implikacje dla firm

Firmy muszą priorytetowo traktować ciągłe zarządzanie podatnościami i ocenę zagrożeń, aby zapewnić solidne cyberbezpieczeństwo. Suchocki podkreśla powszechne podatności, takie jak przestarzałe oprogramowanie, które mogą być łatwo wykorzystane, jeśli nie zostaną szybko naprawione.

Wdrożenie dynamicznego, cyklicznego procesu zarządzania podatnościami może zapobiec incydentom takim jak ataki ransomware, które często wynikają z niezałatanych systemów.

Przyszłość ofensywnego cyberbezpieczeństwa Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa stale rośnie, jednak brakuje talentów. Aby wypełnić tę lukę, branża zmierza w kierunku tworzenia intuicyjnych i łatwych w obsłudze platform, które pozwalają nieekspertom wykonywać zaawansowane zadania związane z cyberbezpieczeństwem. Automatyzacja i optymalizacja procesów cyberbezpieczeństwa są kluczowymi trendami, umożliwiając organizacjom wzmocnienie swoich zabezpieczeń bez konieczności posiadania szerokiej wiedzy technicznej.

Cyberbezpieczeństwo ewoluuje z czysto obronnej dyscypliny w kierunku uwzględniającym proaktywne działania ofensywne. Identyfikując i łagodząc luki, zanim zostaną one wykorzystane, organizacje mogą znacznie poprawić swoją postawę bezpieczeństwa. Integracja AI i rozwój przyjaznych użytkownikowi platform kształtują przyszłość cyberbezpieczeństwa, zapewniając, że nawet nieeksperci mogą przyczynić się do utrzymania solidnych zabezpieczeń.