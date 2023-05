- Kilka lat temu stwierdziliśmy, że w ramach strategii budowania wartości, jednym z jej będzie obszar ESG. Wtedy też był to pierwszy moment, kiedy zadecydowaliśmy, że obszary zrównoważonego rozwoju będą w centrum tego wszystkiego, co robimy. Jesteśmy firmą, w której odpowiedzialność jest bardzo głęboko zakorzeniona we wszystkim, co robimy. Jest to jedna z naszych głównych wartości – mówi Marta Wrochna- Łastowska, która w Grupie Żabka odpowiada za obszar strategii finansowej. - Chcemy dostarczać klientom rozwiązania, które z jednej strony będą ułatwiać im życie, ale z drugiej strony chcemy dawać im opcje, które będą zrównoważone, które będą dobre dla naszych klientów, środowiska, społeczności lokalnych, w których nasi klienci działają – dodaje.

- Budując tę strategię, zaangażowaliśmy bardzo mocno również wszystkich naszych interesariuszy, rozmawialiśmy dużo z naszymi franczyzobiorcami, z naszymi klientami i dostawcami, wzięły w tym udział również banki finansujące. Bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na tym, żeby ta strategia była strategią długoterminową – podkreśla nasza rozmówczyni.

