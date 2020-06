Jak wskazują pocztowi analitycy, to wynik m.in. zamknięcia instytucji w czasie pandemii oraz mniejszej liczby klientów w placówkach.

Z danych Poczty Polskiej wynika, że w pierwszych dwóch miesiącach tego roku spadek korespondencji przesyłek listowych i reklamowych pozostawał na stałym, średnim poziomie wynoszącym około 10 proc. co jest zgodne z tendencją utrzymującą się na rynku od kilku lat. Wskazano, że jest efekt rosnącej popularności nowoczesnych technologii, coraz większej powszechność internetu powoduje, która sprawia, że wiele firm i instytucji w Polsce oraz na świecie rezygnuje z tradycyjnej formy komunikacji ze swoimi klientami.

Jednak - jak czytamy - podczas pandemii wolumeny tradycyjnych listów nadawanych przez instytucje, firmy oraz klientów indywidualnych gwałtownie zmniejszyły się. W marcu br. było ich o 19,6 proc. mniej niż przed rokiem, a w kwietniu ich liczba spadła aż o 44,3 proc., w porównaniu do kwietnia 2019.

Wskazano, że łączny spadek liczby tradycyjnej korespondencji w pierwszych czterech miesiącach tego roku wyniósł ok. 21 proc., w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. Zaznaczono jednak, że listy to główne, ale nie jedyne źródło przychodów Poczty Polskiej: spółka od lat rozwija usługi kurierskie, logistyczne i finansowe, aby zrównoważyć spadki przychodów z tradycyjnej korespondencji.

W pierwszych miesiącach epidemii Poczta Polska odnotowała bardzo dynamiczny wzrost przesyłek kurierskich Pocztex. Klienci szczególnie chętnie wybierają przesyłki z dostawą przez kuriera bezpośrednio pod wskazany adres tzw. door-2-door. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w tym kanale nadanych zostało blisko 50 proc. przesyłek więcej - napisano.

Zaznaczono, że wzrosła także liczba przesyłek obsługiwanych w ramach sieci click&collect. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, Poczta Polska odnotowała prawie 50 proc. wzrost liczby przesyłek odbieranych w sklepach Żabka, na stacjach PKN Orlen i w kioskach Ruch. Jednocześnie - jak podano - dynamicznie wzrasta popularność odbiorów przesyłek w Smartboxach, które dzięki atrakcyjnym lokalizacjom w wybranych placówkach pocztowych i popularnych sieciach handlowych m.in. Biedronka, przyciągają nowych klientów.

>>> Czytaj także: Gwałtowny wzrost e-commerce w Polsce. Ruch większy nawet o 30 proc.