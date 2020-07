Grupa Robyg ma obecnie w budowie ponad 5 000 mieszkań - wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Grupa rozbudowała swój potencjał sprzedażowy o kolejne 800 lokali finalizując umowę zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które od wielu dekad prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu, podano.



"Pandemia COVID-19 miała duży wpływ na życie w Polsce przez cały II kwartał. W marcu wprowadzono istotne ograniczenia w celu zapewnienia zdrowia publicznego - co wpłynęło na gospodarkę w tym miesiącu oraz w kwietniu, efekt ten był coraz mniej odczuwalny w maju i czerwcu. Robyg podjął kroki w celu ochrony swoich klientów i pracowników, wprowadzając aplikacje do sprzedaży oraz usług zdalnych, video chat i podpis elektroniczny. W tym okresie przeszliśmy na pracę zdalną, kontynuując działania i sprzedaż, prace budowlane także odbywały się niemal bez przerwy. W pierwszym półroczu 2020 uzyskaliśmy pozwolenia na budowę dla ponad 1000 mieszkań i kontynuowaliśmy kontakt z klientami oraz potencjalnymi klientami" - powiedział wiceprezes Robyg Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.



"COVID-19 będzie obecny jeszcze długo - nasze życie zmieni się pod wieloma względami. Rynek nieruchomości mieszkaniowych, na którym działamy, prawdopodobnie nie będzie dotknięty tak negatywnie, jak inne branże - choć można zakładać brak podaży gruntów w głównych miastach, dłuższe procedury wydawania pozwoleń przez lokalne władze, niższą podaż mieszkań niż przed pandemią, jak również niskie oprocentowanie wprowadzane przez bank centralny. Naszym zdaniem, ewentualne przesunięcie decyzji zakupowych będzie krótkoterminowe. Może być wręcz impulsem do realizacji inwestycji mieszkaniowych - zwłaszcza w związku z problemami rynków kapitałowych i finansowych wiele osób może przenieść środki i inwestować w nieruchomości" - dodał wiceprezes.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)