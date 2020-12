Dolina Krzemowa to epicentrum tech-przemysłu od dziesięcioleci – już począwszy od roku 1938, kiedy to Bill Hewlett i David Packard zaczęli pracować w garażu w Palo Alto. To może się jednak zmienić. Firma Hewlett Packard Enterprise przenosi swoją siedzibę do Teksasu. Wielu inwestorów i kadry kierowniczej opuszcza San Francisco: Oracle wybrało Austin. Elon Musk potwierdził, że przeprowadza się do Teksasu.

Jak podaje CNN, w czasie pandemii należy się spodziewać takich posunięć, kiedy ludzie i tak pracują z domu. Kilka firm technologicznych zapowiedziało, że dadzą pracownikom możliwość stałej pracy w domu nawet po zakończeniu pandemii. Ale przeniesienie siedziby firmy, założycieli firmy i wielkich inwestorów venture capital wskazuje na korporacyjną diasporę branży technologicznej. Trwa „tech-exodus” z obszaru Zatoki.

Niektórzy, którzy już opuścili San Francisco, skarżyli się na złe zarządzanie miastem i stanem. Kalifornia wprowadziła ograniczenia związane z Covid-19, wobec których niektórzy – zwłaszcza Musk – byli krytyczni. Dla porównania, Floryda i Teksas zastosowały nieco mniej rygorystyczne ograniczenia. W Dolinie Krzemowej utrzymują się absurdalnie wysokie ceny nieruchomości. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Kalifornii jest wysoki, podczas gdy Floryda i Teksas on nie obowiązuje.

Dokąd przeprowadzają się z Doliny Krzemowej?

Kierunek Teksasu – zwłaszcza do Austin – nie jest niespodzianką. Ośrodek technologiczny, nazywany „Silicon Hills” jest już domem dla liderów branży, w tym Advanced Micro Devices, Dell i innych tech-korporacji. Według danych z Izby Handlowej w Austin, w listopadzie tego roku do miasta przeniosło się 39 firm z branży technicznej i podobnych. Wśród nich jest 8VC, firma venture capital prowadzona przez współzałożyciela Palantiru – Joe Londonsdale’a. Tesla buduje fabrykę na obrzeżach Austin, która ma zapewnić 5 tys. miejsc pracy. Producent e-papierosów Juul Labs przeniósł swoje biuro korporacyjne z Zatoki do Austin już w ubiegłym roku. Burmistrz Miami Francis Suarez skorzystał z okazji, by przyciągnąć więcej wiodących firm do swojego regionu.

Kiedy Delian Asparouhov, dyrektor funduszu Petera Thiela i współzałożyciel Varda Space Industries, zatweetował na początku tego miesiąca: „Ok chłopaki, co wy na to, żeby przenieść Dolinę Krzemową do Miami”, Suarez szybko odpowiedział: „Jak mogę pomóc?”. Suarez zorganizował też wirtualną dyskusję przy okrągłym stole na temat tego, jak wspierać rozwijającą się w mieście branżę technologiczną. Współzałożyciel platformy Reddit, Alexis Ohanian, tweetował na początku tego miesiąca, że przeprowadził się z San Francisco na Florydę kilka lat temu. Goldman Sachs, z siedzibą w Nowym Jorku, podobno rozważa przeniesienie niektórych operacji do Miami.

Kto opuszcza Dolinę Krzemową?