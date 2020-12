Jednym z megatrendów, który uległ przyspieszeniu w dobie pandemii jest przyspieszająca cyfryzacja gospodarki. Zdalnie pracujemy, kupujemy i odpoczywamy. Gdy wrócimy do normalności może okazać się, że będzie ona różnić się od tej którą znaliśmy wcześniej. Jaka w tym nowym świecie będzie rola gotówki? Narodowy Bank Polski uważa że jest ona i „będzie jednym z filarów utrzymania wolności obywatelskich w zglobalizowanym świecie”, a rozwój ekonomii bezgotówkowej „nie sprzyja poszerzaniu i wzmacnianiu wolności jednostek. Wręcz przeciwnie generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych”. Czy strategia wyrażana w tych opiniach jest wyrazem zdrowego rozsądku i ochrony wolności jednostki czy raczej ostatnim bojem w obronie starego świata? Czy świat bez gotówki musi być światem bez wolności i prywatności? A jeżeli gotówka ma odgrywać ważną rolę w świecie przyszłości to co powinno się stać z jej obrotem? Jakich rozwiązań technologicznych i regulacyjnych potrzebujemy? Jak strategia nastawiona na zachowanie gotówki ma się do ambitnych celów fiskalnych Rzeczypospolitej? I jak się do tego wszystkiego ma cyfrowa waluta i rewolucja cyfrowa zachodząca w obszarze pieniądza?

Debatę o tych niełatwych tematach i decyzjach poprowadzi Łukasz Wilkowicz, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”. Dyskusja odbędzie się 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 na żywo na serwisie www.forsal.pl.