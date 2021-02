Losantos, który wielokrotnie już zarzucał na łamach “El Mundo” przykładanie przez Chiny ręki do rozprzestrzenienia się na świecie Covid-19 oraz utrudnianie walki z pandemią wskazał w madryckiej gazecie, że nawet koronawirus nie zmienił nastawienia elit finansowych świata wobec Pekinu.

Komentator twierdzi, że hasła komunistyczne, popierane przez reżim w Pekinie, np. dążenie do “stworzenia nowego człowieka”, nie są odległe wielkim przedsiębiorcom, takim jak Bill Gates, a także właścicielom dużych koncernów.

W ocenie Losantosa Xi Jinping ma ambicje stania się władcą świata. “A do jego światowego projektu postCovid-19 przyłączają się monopoliści sieci oraz technologii: Google, Apple, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft, a także politycy komuniści” - napisał komentator, wskazując, że w Hiszpanii przykładem takiej osoby jest wicepremier Pablo Iglesias, lider partii Podemos.

Losantos wskazał, że świat Zachodu i jego wielcy przedsiębiorcy są coraz bardziej ustępliwi w stosunku do Xi Jinpinga. Twierdzi, że stosując wobec Chin politykę Wielkiego Resetu, ignoruje się łamanie praw człowieka w ChRL, w tym stosowanie kary śmierci, prześladowania przez Pekin Ujgurów, a także błędy podczas zarządzania pandemią popełnione przez szefa WHO Tedrosa Ghebreyesusa, przychylnego Chinom.

“Ten (lider WHO – PAP) to były minister zdrowia w komunistycznym reżimie etiopskim, oskarżanym o ludobójstwo, którego Xi wsadził do WHO” - podsumował komentator “El Mundo”.