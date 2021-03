Grupa Robyg wprowadziła do sprzedaży lokale w Pasażu Usługowym Forum Wola, o powierzchni od 80 do 280 m2, co daje ponad 3 tys. m2 przestrzeni usługowo-handlowej, podała spółka. W ramach osiedla Forum Wola oddano do użytku 860 mieszkań.

"Sprzedaż lokali w pasażu usługowym to ostatni etap wieńczący inwestycję Forum Wola. Pomimo pandemii spółka notuje duże zainteresowanie lokalami usługowymi - zwłaszcza zlokalizowanymi w kameralnych osiedlach z pełną infrastrukturą i łatwym dojazdem. Już w 2020 roku zauważyliśmy wzrost popytu inwestycyjnego na lokale mieszkalne i usługowe. Zakładamy, że w tym roku może on jeszcze się zwiększyć - zwłaszcza, że WIBOR jest rekordowo niski, a lokowanie kapitału w nieruchomości daje obecnie znacznie wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe czy inwestycje na rynku kapitałowym. Osiedle Forum Wola zaprojektowano celowo w taki sposób, aby mieszkańcy mieli do dyspozycji dużą przestrzeń do rekreacji, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu w strefie usługowej" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robygu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali. (ISBnews)