Nakłady inwestycyjne Sanok Rubber Company wyniosą ok. 60 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do ok. 50 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Szamburski.

"Patrzymy na inwestycje w tym roku dość ostrożnie, sytuacja wciąż jest niestabilna, choć jeśli obecny trend poprawy się utrzyma, będziemy selektywnie wracać do wstrzymanych w 2020 roku projektów i powrócimy do capeksu, o którym mówiliśmy. Zakładam, że nakłady w 2021 roku mogą wynieść około 60 mln zł" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. W 2020 r. nakłady grupy wyniosły ok. 50 mln zł, choć plany były większe. Jak podkreślił prezes, inwestycje dotyczyć będą przede wszystkim odnowienia parku maszynowego wraz ze wzrostem wydajności linii produkcyjnych. "Będziemy głównie realizowali projekty raczej w obszarze poza segmentem motoryzacji" - dodał. Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r. (ISBnews)