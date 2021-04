"U progu bieżącego roku obrotowego 2021 Warimpex w dalszym ciągu opiera się na solidnych ekonomicznych podstawach. 73% naszego całego portfolio stanowią nieruchomości biurowe z zabezpieczonym na podstawie umów długoterminowym wynajmem. W tym obszarze efekty pandemii były niemal niezauważalne. Najemcy naszych biur niezmiennie wykazują dużą dyscyplinę płatniczą, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymujących się dodatnich wynikach z działalności operacyjnej w tym segmencie. Znaczącą zaletą są tu atrakcyjne lokalizacje i wysoka jakość obiektów. Niemal wszystkie nasze nieruchomości biurowe powstały w ostatnich latach lub zostały poddane gruntownej rewitalizacji, a także uzyskały certyfikaty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pozwala to spełniać oczekiwania i potrzeby naszych najemców w zakresie najnowocześniejszych technologii" - powiedział Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Zapowiedział, że w 2021 r. oprócz przygotowań do budowy i uzyskania kolejnych pozwoleń spółka skoncentruje się na kontynuacji dotychczasowych aktywności i na rozpoczęciu nowych realizacji budowlanych.

W 2020 r., po zakończeniu roku objętego sprawozdaniem w Polsce wydane zostały pozwolenia na budowę dla biurowców w ramach projektu Mogilska faza III w Krakowie oraz dla obiektów w Białymstoku. Zgodnie ze strategią Warimpeksu, budowa rozpocznie się, jak tylko zapewnione będzie odpowiednie zainteresowanie potencjalnych najemców. Na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg ukończono stan surowy obiektu Avior Tower 1, dysponującego ok. 16 tys. m2 powierzchni biurowej do wynajęcia, a jego otwarcie planowane jest na II kwartał 2022 roku. W niemieckim mieście Darmstadt w 2019 roku Warimpex kupił hotel, który aktualnie jest remontowany i dostosowywany do marki Accor "greet". Ponowne otwarcie planowane jest na jesień 2021 roku. Działka o powierzchni 30 tys. m2, na której stoi hotel, zapewnia dodatkowo teren rezerwowy pod kolejne projekty wysokiej jakości powierzchni biurowych i komercyjnych. Prace nad nowym planem zabudowy i projektem budowlanym do pozwolenia na budowę dla pierwszego biurowca są już mocno zaawansowane, wymieniono w materiale.

"Zwalczanie pandemii COVID-19 pozostaje globalnym wyzwaniem również w roku 2021. Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji nie można jeszcze dokonać jednoznacznej oceny jej konsekwencji oraz skutków ekonomicznych, ale Warimpex na bieżąco je analizuje. Zakładając, że spełnią się prognozy dotyczące poprawy sytuacji gospodarczej, liczymy w dalszym ciągu na kontynuację stabilnego rozwoju naszej działalności. Nasze aktualizowane na bieżąco założenia finansowe na rok 2021 wykazują również dodatni wynik z działalności operacyjnej (EBITDA) i wystarczającą płynność finansową. Dzięki sprawdzonej w sytuacjach kryzysowych załodze, mocnej pozycji na głównych rynkach, doskonałym relacjom z silnymi partnerami oraz ekonomicznej sile własnego modelu biznesowego i solidnym podstawom finansowym jesteśmy doskonale przygotowani, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom" - podsumował Jurkowitsch.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)