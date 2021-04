"JV International zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją komponentów do obuwia pod marką 'Michelin'. Współpraca stron została zaplanowana na kolejne dwa lata i będzie obejmowała realizację projektów podeszew dla następujących branż: energetyka odnawialna (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), energetyka wysokich napięć, branża automotiv oraz przemysł spożywczy" - czytamy w komunikacie.

Podpisanie listu o współpracy z JV International stanowi element wdrażania w życie strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2023, podano także.

Jak informowała w ub. roku spółka, strategia zakłada m.in. zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)