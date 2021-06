"Dziś reagowaliśmy na wczorajsze posiedzenie Fed. Jak wskazują komentatorzy było ono jednym z najważniejszych w ostatnich dwóch latach. Można powiedzieć, że Fed wczoraj wieczorem otworzył dyskusję na temat podwyżek stóp procentowych. Wyraźnie zaostrzył retorykę i rynki zareagowały na to umocnieniem dolara, spadkiem apetytu na ryzyko, przeceną giełd i metali. Dziś widzieliśmy to także u nas" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Środowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej przyniosło jastrzębią niespodziankę. Z prognoz Fedu wynika, że obecnie 7 członków Komitetu spodziewa się podwyżki stóp proc. w 2022 r., a 13 na 18 członków FOMC oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r. Prezes Fedu Jerome Powell zasygnalizował z kolei, że rozpoczęła się dyskusja na temat ograniczania programu skupu aktywów.

Czwartkowa sesja była trzecią z rzędu spadkową dla WIG20, WIG oraz mWIG40. Tracił także sWIG80, który dzień wcześniej zakończył dzień 0,1 proc. nad kreską.

Na zamknięciu WIG20 zniżkował o 0,62 proc. do 2.211,58 pkt., WIG poszedł w dół o 0,56 proc. do 65.806,48 pkt., mWIG40 stracił 0,36 proc. do 4.858,42 pkt., a sWIG80 spadł o 0,92 proc. do 20.670,83 pkt.

W tym czasie niemiecki Dax rósł o ok. 0,1 proc., amerykański S&P 500 tracił 0,1 proc., a technologiczny Nasdaq szedł w górę o 0,7 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1,2 mld zł z czego blisko 1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najchętniej handlowali walorami KGHM (206 mln zł), CD Projektu (153 mln zł) oraz Allegro (131 mln zł).

W ujęciu sektorowym zwyżkowało 5 z 15 indeksów. Wyraźnie zwyżkowała jedynie energetyka - w górę o 1,6 proc. Zarówno w sektorze jak i w WIG20 najmocniej rósł kurs PGE - poszedł w górę o 3 proc. do 10,255 zł. Jak zauważył Brymora energetyka, jako sektor defensywny, zyskiwała przy pogorszonych ogólnych nastrojach.

Z kolei wśród pozostałych 10 sektorów spadkiem o 3,5 proc. wyróżniło się górnictwo, które charakteryzuje się wyższą betą. W branży spadkom przewodziło JSW - w dół o 3,8 proc. oraz KGHM - spadek o 3,5 proc.

Dla miedziowej spółki była to czwarta zniżkowa sesja w tym tygodniu - kurs zamknął notowania nieco poniżej poziomu 180 zł i jest najniżej od końca marca.

"KGHM był w czwartek największym obciążeniem dla WIG20, w związku z ok. 2-3 proc. przeceną miedzi. Metale mają gorszą passę od kilku dni, a ceny miedzi są najniższe od dwóch miesięcy. Na koniec dnia JSW co prawda zniżkowało nieco mocniej, ale wydaje się, że oberwało trochę rykoszetem"

Wyraźnie traciły także spółki motoryzacyjne (-2,3 proc.) i producenci gier (- 2,1 proc.), na czele kontynuującym środowe spadki CD Projektem (- 2,8 proc.) Jeszcze we wtorek kurs CDR mocno zwyżkował w oczekiwaniu na przywrócenie "Cyberpunk 2077" do sklepu PlayStation Store. Po potwierdzeniu w komunikacie tej informacji kurs wyraźnie traci.

Brymora zwrócił uwagę, że spadki na CD Projekcie pogorszyły sentyment wobec całego sektora, co wydać było po nowych minimach na Huuge (35 zł) i 14 proc. spadku notowań Live Motion Games na czwartkowym debiucie.

W gronie średnich spółek uwagę zwrócił Biomed-Lublin, który przerwał trwającą 8 sesji serię spadków i w trakcie czwartkowej sesji zwyżkował nawet w dwucyfrowym tempie. Na koniec dnia wzrosty nieco stopniały i wyniosły 4,2 proc., co i tak było najwyższym wzrostem w indeksie.

Po blisko 4 proc. zniżkowały GTC, Echi i PKP Cargo.

Na wykresie IMC powtórzył się scenariusz z początku tygodnia - po mocnym wzroście poprzedniego dnia i wyznaczeniu nowego rekordu kurs oddał część wzrostów. Tym razem notowania cofnęły się o 5,4 proc., notując największy spadek w sWIG80. Obroty nieco przekroczyły 300 tys. zł.

Przy wyższych obrotach, bo sięgających 2 mln zł, o 4 proc. zniżkowało Grodno.

Ponownie wzrostem wyróżnił się Erbud. Po 13-proc. zwyżce dzień wcześniej kurs poszedł w górę poprawiając 13-letnie maksimum o 6,4 proc. do 83,6 zł. Analityk zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie spółka informowała o IPO jednej ze swoich kluczowych spółek zależnych - Onde.

Dodał, że podobny scenariusz rozgrywał się w czwartek na notowaniach TIM, które podało, że jej spółka zależna 3 LP rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia IPO. Na koniec dnia notowania zwyżkowały o ok. 5 proc.

Podobnie rósł kurs Trakcji, która zawarła szereg umów dotyczących finansowania długoterminowego. Ujednolicona umowa kredytu zakłada m.in. dokapitalizowanie spółki przez PKP PLK w kwocie nie niższej niż 200 mln zł do 31 stycznia 2022 r. (PAP Biznes)