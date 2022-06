Wśród pożądanych wskaźników docelowych, oddających potencjał branży i rolę jaką ma do odegrania w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Polski, prezes IZFiA wymieniła udział funduszy akcyjnych i mieszanych w kapitalizacji polskiej giełdy wynoszący przynajmniej 30 proc. (obecnie 6 proc., kilka razy mniej niż w krajach bardziej rozwiniętych), 60 proc. aktywów finansowych Polaków w formie inwestycji w akcje i obligacje, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy (to średni wynik w UE, w Polsce obecnie 5-6 proc.). W scenariuszu marzeń, na wzór Królestwa Niderlandów, Polska mogłaby znaleźć się na czele rankingu Europy pod względem wielkości aktywów funduszy emerytalnych w relacji do PKB. Tam jest to 213 proc., w Polsce zaledwie 8 proc. Partycypacja w dobrowolnych programach emerytalnych, takich jak IKE, IKZE, PPE i PPK mogłaby sięgnąć 90 proc., podobnie jak w Wielkiej Brytanii, obecnie średnia dla całego III filaru wynosi niecałe 15 proc.