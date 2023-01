Według firmy konsultingowej Challenger, Gray & Christmas Inc. sektor technologiczny ogłosił 97 171 zwolnień w 2022 r., co oznacza wzrost o 649 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W styczniu ma zniknąć kolejne 30 tys. stanowisk.

Duże firmy technologiczne skorzystały na boomie wydatków na e-commerce i pracy zdalnejw związku z lockdownami spowodowanymi pandemią Covid-19 w 2020 r. Teraz wiele z tych firm ogłasza rozczarowujące wyniki.

Oto aktualna lista firm, które ograniczają zatrudnienie:

Alphabet

Alphabet, ogłosił, że zlikwiduje około 12 tys. miejsc pracy, czyli ponad 6 proc. globalnej siły roboczej firmy, co wpłynie na strukturę całej firmy.

W październiku spółka ogłosiła wyniki finansowe, które nie spełniły oczekiwań analityków. Zysk spadł o 27 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Inwestorzy zaczęli wywierać presję, aby firma przyjęła bardziej agresywną strategię ograniczania wydatków. TCI Fund Management Ltd. wezwał giganta do wyznaczenia docelowej marży zysku, zwiększenia wykupu akcji własnych i zmniejszenia strat w swoim portfelu, zauważając, że liczba pracowników Alphabet wzrosła o 20 proc. rocznie od 2017 roku.

Amazon

Gigant e-commerce zwalnia 18 tys. pracowników - ogłosił 4 stycznia dyrektor generalny Andy Jassy. Cięcia, które rozpoczęły się w zeszłym roku, początkowo miały dotyczyć około 10 tys. miejsc pracy.

W listopadzie Amazon wstrzymał nowe zatrudnianie pracowników korporacyjnych.

Blockchain.com

Platforma Crypto zwalnia 28 proc. swojej siły roboczej, czyli około 110 pracowników, w ramach ostatniej rundy zwolnień, ogłoszonej na początku stycznia.

Capital One

Według osoby zaznajomionej ze sprawą Capital One Financial Corp. wyeliminował w tym tygodniu setki stanowisk technologicznych, co dotknęło ponad 1100 pracowników.

Coinbase

Coinbase Global Inc. eliminuje 60 pozycji w związku ze spadkiem na rynku kryptowalut. Giełda kryptowalut ogłosiła w czerwcu, że zwolni 18 proc. swojej siły roboczej, czyli około 1200 pracowników.

ConsenSys

Firma oprogramowania Ethereum, ConsenSys, potwierdziła, że redukuje 96 stanowisk, co stanowi 11 proc. całkowitej siły roboczej firmy.

Crypto.com

Crypto.com planuje zwolnić około 20 proc. swojej globalnej siły roboczej - ogłosiła firma 13 stycznia. Firma nie odpowiedziała na prośby mediów o określoną liczbę zlikwidowanych wówczas miejsc pracy. Kris Marszałek, dyrektor generalny firmy, powiedział, że cięcia pomogą „ustawić firmę na tory długoterminowego sukcesu”.

Genesis

Genesis Global Trading Inc. zwolnił 60 pracowników w ramach ostatniej rundy redukcji etatów, czyli około 30 proc. siły roboczej firmy. Obecnie firma zatrudnia 145 pracowników.

Huobi

Giełda kryptowalut ogłosiła w tym miesiącu, że zwalnia 20 proc. z 1100 pracowników.

Microsoft

Microsoft poinformował, że zwolni w tym roku 10 tys. osób, czyli około 5 proc. siły roboczej, co spowoduje obciążenie w wysokości 1,2 miliarda dolarów w drugim kwartale fiskalnym. Dyrektor generalny Satya Nadella poinformował w poście na blogu i wewnętrznym e-mailu do pracowników 18 stycznia, że firma będzie nadal zatrudniać w „kluczowych obszarach strategicznych”.

Masowe zwolnienia objęły dział gier wideo, w tym deweloperów przy przebojowych tytułach Starfield i Halo. Skala cięć w dziale gier nie jest jasna.

Salesforce

Salesforce zredukuje około 10 proc. siły roboczej i zmniejszy swoje zasoby nieruchomości, zgodnie z wnioskiem regulacyjnym z 4 stycznia. Dyrektor generalny Marc Benioff ogłosił w liście do pracowników, że firma podczas pandemii przyjęła zbyt wielu ludzi. Firma programistyczna zatrudniała około 80 tys. pracowników. Cięcia obejmowały pracowników Slack, Tableau i Mulesoft, firm przejętych przez Salesforce w ostatnich latach.

Silvergate

Silvergate Capital Corp., bank kryptowalutowy, ogłosił w styczniu, że zwalnia 40 proc. swojego personelu po tym, jak klienci wycofali aktywa cyfrowe o wartości 8,1 miliarda dolarów w czwartym kwartale.

Sharechat

Według rzecznika platforma mediów społecznościowych ShareChat redukuje ponad 500 miejsc pracy, aby obniżyć koszty.

Stitch Fix

Stitch Fix Inc. zwolni około 20 proc. pracowników najemnych, ponieważ platforma walczy o utrzymanie wzrostu sprzedaży, jaki odnotowała podczas pandemii. Firma zamknie również swoje centrum dystrybucyjne w Salt Lake City.

Twitter

Wstrząs w Twitterze ma więcej wspólnego z niedawnym wykupem – i towarzyszącym mu długiem – niż problemami ekonomicznymi. Ale firma ma na koncie jedne z najgłębszych cięć wśród swoich biznesowych rówieśników. Po tym jak Elon Musk, który kupił Twittera za 44 miliardy dolarów, zlikwidował w listopadzie około 3700 miejsc pracy, w styczniu kontynuowano cięcia, zwłaszcza te, które nadzorują globalną moderację treści.

Unity Software

Unity Software Inc. likwiduje 284 miejsca pracy, co jest drugą rundą redukcji w ciągu niecałego roku w związku z szeroko zakrojonymi cięciami w branży technologicznej.

Vimeo

Vimeo Inc. ogłosiło, że zredukuje 11 proc. swojej globalnej siły roboczej w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z wnioskiem regulacyjnym z 4 stycznia.