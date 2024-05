Inwestorom giełdowym przyszło żyć w burzliwych czasach. Z jednej strony trudno znaleźć „pewne” aktywa – nie ma branż lub sektorów, a więc i spółek, o których można by sądzić, że ich wyceny na giełdzie będą podążały tylko w górę (nawet jeśli bardzo wolno). Dość powiedzieć, że problemy dotknęły ostatnio nawet sektor elektromobilności, który długo wydawał się takim przypadkiem. Upada np. spółka Fisker, która miała być konkurentem Tesli, a i akcje tej drugiej kosztują teraz nieco ponad 170 dol., podczas gdy jeszcze z początkiem roku oscylowały wokół 260 dol.

Na polskiej giełdzie też nie brakuje ostatnio emocji. Ich symbolem może być choćby potężne tąpnięcie, jakie spotkało walory polskiego giganta odzieżowego LPP w połowie marca.

/> />

Z drugiej strony rynek kapitałowy i to, co się na nim dzieje, nadal kryje szanse. Polska giełda w zasadzie od połowy stycznia pnie się w miarę stabilnie do góry, główne indeksy amerykańskiej giełdy są znowu w pobliżu swoich najwyższych poziomów. Zainteresowani inwestycjami nie powinni ignorować tych trendów, zwłaszcza że pozagiełdowe formy inwestowania są ryzykowne, jak np. kupowanie na bardzo już rozgrzanym rynku nieruchomości, albo przynoszą niewielkie zyski, jak lokaty bankowe.

To wszystko dzieje się w świecie, w którym na rynku kapitałowym coraz więcej ważą fundusze ETF (Exchange Traded Fund, fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie) i niemal wszyscy mówią o AI – w kontekście zarówno wyszukiwania perspektywicznych spółek, które mocno postawiły na to rozwiązanie, jak i narzędzi korzystających z algorytmów sztucznej inteligencji i wspierających inwestowanie.

Osiem miast, najważniejsze tematy

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji giełdowej, trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę. Taką możliwość dają bezpłatne spotkania dla indywidualnych inwestorów giełdowych lub osób, które chcą nimi zostać, przygotowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ). Warto dodać, że jest to jedna z najstarszych i często wyróżnianych w rankingach instytucja rynku kapitałowego.

Spotkania pod wspólnym tytułem „Megatrendy w inwestowaniu. Czy jesteś ich częścią?” odbędą się w ośmiu miastach Polski: w Bydgoszczy, Sopocie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i w Poznaniu. Pierwsze – 28 maja w Bydgoszczy, ostatnie – 13 czerwca w Poznaniu.

Spotkania podzielono na cztery kilkudziesięciominutowe panele, w których trakcie będzie można zarówno posłuchać ekspertów giełdowych, jak i zadać im pytania. Wszystkie rozpoczynają się o 17, a kończą 20.15, odbywają się więc w czasie, który nie koliduje z obowiązkami zawodowymi większości zainteresowanych.

W trakcie spotkań eksperci z DM BOŚ poruszą w praktyce wszystkie najważniejsze tematy, którymi dzisiaj żyją rynki kapitałowe oraz ich uczestnicy. Spróbują odpowiedzieć np. na odwieczne, fundamentalne pytanie, w co inwestować: akcje, surowce czy obligacje? Wytłumaczą, dlaczego fundusze ETF w ciągu ostatnich lat stały się jednym z najbardziej cenionych pomysłów na giełdowe inwestycje.

Nie zabraknie szkolenia dla najbardziej początkujących pod tytułem „Pierwsze kroki na giełdzie – co musisz wiedzieć, aby zostać inwestorem?”. Eksperci DM BOŚ zastanowią się też m.in. razem ze słuchaczami, czy istnieją dzisiaj modne strategie inwestowania oraz jak jest naprawdę ze sztuczną inteligencją. To kolejna bańka w stylu .com czy życiowa okazja inwestycyjna?

Pojawią się poza tym porady dotyczące tego, jak optymalnie włączyć inwestowanie giełdowe do indywidualnych planów emerytalnych, wykorzystując konkretne rozwiązania prawno-podatkowe oraz np. jak najlepiej zbudować swój portfel oparty na ETF-ach – jakie wybrać i dlaczego.

Rozmowy z giełdowymi praktykami

Dużą zaletą bezpłatnych spotkań zorganizowanych przez DM BOŚ jest fakt, że wszystkie panele będą prowadzone przez uznanych ekspertów od lat związanych z rynkiem kapitałowym.

Wśród nich będzie np. Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ. To ceniony komentator rynkowych wydarzeń w największych polskich mediach, kilka razy wygrał konkurs na najlepszego analityka w „Pulsie Biznesu” i „Gazecie Giełdy Parkiet”, a od 2019 r. prowadzi swój stały, autorski program Świat Walut, gdzie codziennie w formule na żywo omawia sytuację na rynku FX i odpowiada na pytania widzów.

Na szkoleniach będzie też można spotkać Artura Wiśniewskiego – to makler papierów wartościowych, założyciel bloga Stockbroker.pl oraz współzałożyciel portalu Atlas ETF. Jest twórcą wielu analiz i wywiadów, a także inwestorem indywidualnym preferującym inwestowanie długoterminowe z wykorzystaniem tanich i prostych narzędzi – ETF-ów, akcji i obligacji.

O perspektywach dla globalnych rynków będą opowiadali również m.in. Konrad Ryczko i Michał Pietrzyca, analitycy DM BOŚ. Pierwszy z nich to ceniony praktyk i inwestor na rynku kapitałowym w Polsce, komentator rynkowy w tytułach prasowych („Parkiet”, „Puls Biznesu”), mediach telewizyjnych i radiowych. Drugi jest głównym strategiem kontraktów terminowych, analitykiem bossaFund, autorem codziennych analiz „Zagraniczna spółka dnia” i analiz sesji giełdowych. Obaj są autorami nowego raportu „Giełdy w cieniu geopolityki”, dostępnego na stronie https://raportspecjalny.bossafx.pl/. Tym razem będzie szansa spotkać ich osobiście i porozmawiać na trasie cyklu szkoleniowego.

Więcej informacji na temat cyklu, konkretne terminy i miasta można znaleźć na stronie Megatrendy.bossafx.pl.