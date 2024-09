1. ESG jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw W trakcie rozmowy podkreślono, że dla dużych przedsiębiorstw, szczególnie tych na rynkach regulowanych, ESG staje się normą. Duże firmy są lepiej przygotowane na nowe regulacje i wymogi, co daje im przewagę konkurencyjną. Z drugiej strony, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz startupy mogą odczuwać wdrażanie ESG jako uciążliwe. Wiąże się to przede wszystkim z dodatkowymi kosztami oraz przeregulowaniem, które mogą hamować rozwój tych podmiotów.

2. Brak świadomości i wiedzy na temat ESG Jednym z kluczowych problemów, jakie zidentyfikowano w rozmowie, jest niski poziom świadomości na temat ESG wśród polskich przedsiębiorców.

Według badań przeprowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jedynie 7% respondentów z sektora MŚP wiedziało, co kryje się za akronimem ESG.

Dla 48% z nich ESG kojarzy się wyłącznie z dodatkowymi kosztami.

Sugeruje to, że brakuje odpowiedniej komunikacji i edukacji na temat korzyści płynących z wdrażania tych strategii.

3. Zielony ład i przyszłość polskiej gospodarki Wprowadzenie Zielonego Ładu oraz implementacja strategii ESG są postrzegane jako nieuniknione. Jak zauważono, Polska ma ograniczone możliwości odwrotu od transformacji ekologicznej, szczególnie w kontekście kryzysów, takich jak pandemia, wojna, czy embargo na surowce energetyczne z Rosji. OZE (odnawialne źródła energii) stają się coraz bardziej opłacalne, ale ich wdrożenie napotyka na przeszkody technologiczne i regulacyjne.

4. Rola firm doradczych w transformacji

Podczas rozmowy podkreślono również kluczową rolę firm doradczych w procesie transformacji. Dla dużych przedsiębiorstw, które już korzystają z doradztwa, wsparcie to jest nieodzowne w identyfikacji nowych obszarów biznesowych i dostosowaniu modelu operacyjnego do nowych realiów. W przypadku MŚP istnieje potrzeba wsparcia zewnętrznego, które może być finansowane z funduszy publicznych lub unijnych, co ułatwiłoby im przejście przez proces transformacji.

5. Ryzyka i korzyści

Podsumowując dyskusję, wskazano na znaczące ryzyka związane z niewdrożeniem ESG, takie jak potencjalna utrata wartości przedsiębiorstw oraz miejsc pracy. Jednocześnie zaznaczono, że wdrożenie ESG, mimo początkowych trudności, może przynieść długoterminowe korzyści w postaci bardziej zrównoważonego rozwoju, niższych kosztów energii oraz lepszej reputacji na rynku.

Rozmowa ukazała złożoność wyzwań związanych z ESG, szczególnie dla MŚP w Polsce. Mimo początkowych trudności i kosztów, wdrożenie strategii ESG jest postrzegane jako konieczność dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie. Kluczowe będzie tutaj wsparcie edukacyjne oraz doradcze, które umożliwi przedsiębiorcom skuteczne przystosowanie się do nowych wymogów i wykorzystanie pojawiających się szans.