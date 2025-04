Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych od dwóch lat nieprzerwanie rosną. Pierwsze miesiące tego roku przyniosły utrzymanie tego trendu. W styczniu powiększyły się one bowiem o prawie 8,5 mld zł, czyli o 2,3 proc. wobec grudnia, do ponad 388 mld zł. Z kolei w lutym wzrosły o ponad 5,5 mld zł, osiągając na koniec miesiąca poziom 393,6 mld zł. To najwyższe wartości w historii - wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Tak dobre wyniki to efekt zarówno dodatnich wyników sprzedażowych, jak i inwestycyjnych. W lutym niemal 80 proc. funduszy zanotowało dodatnie stopy zwrotu. W marcu aktywa pod zarządzaniem TFI przekroczyły prawdopodobnie granicę 400 mld zł.

Takie wyniki mogą budzić zainteresowanie inwestorów.

Do inwestycji krok po kroku

Bank Pekao S.A. wsparł klientów zainteresowanych lokowaniem kapitału w funduszach inwestycyjnych odpowiadając na jedno z podstawowych pytań z jakim zderzają się chcący ulokować wolne środki, czyli „w co mam zainwestować?”. Nowa usługa, świadczona przez Biuro Maklerskie Pekao, skierowana jest do klientów segmentu premium. Inwestorzy mogą otrzymać rekomendacje dotyczące jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne Pekao TFI.

Wszystko rozpoczyna się od analizy sytuacji inwestora i jego potrzeb. Przed zaoferowaniem usługi klient wypełnia kwestionariusz odpowiedniości MiFID. Daje to obraz jego oczekiwań, celów, preferencji, a także wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego i nastawienia do ryzyka.

Następnie, po podpisaniu umowy świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, zostanie przygotowana rekomendacja inwestycyjna. Przy doborze instrumentów pod uwagę brane jest ryzyko, waluta, klasy i subklasy inwestycyjne. Z usługi mogą skorzystać zarówno klienci rozpoczynający przygodę z inwestycjami, jak i posiadający już produkty inwestycyjne.

Jak działa algorytm

Przy sporządzaniu rekomendacji inwestycyjnych Biuro Maklerskie Pekao wykorzystuje nowoczesne informatyczne narzędzie wsparcia. Analizuje ono strukturę aktywów portfela klienta pod kątem udziałów poszczególnych instrumentów finansowych, ich rodzajów oraz rankingu przygotowanego przez zespół ekspertów biura. Następnie algorytm uwzględnia opinię komitetu inwestycyjnego biura w zakresie właściwych dla danego profilu inwestycyjnego klienta udziałów poszczególnych subklas aktywów (np. akcje, obligacje) oraz ocenę biura dla każdego instrumentu branego pod uwagę.

Poprzez odpowiedni dobór Instrumentów finansowych algorytm dopasowuje skład portfela klienta do portfela modelowego, porównuje korzyści i koszty zamiany instrumentów finansowych, dopasowuje strukturę walutową, a następnie uwzględniając indywidualne preferencje klienta wyznacza rekomendowany portfel instrumentów finansowych oraz listę transakcji, którą powinien on zrealizować.

Rekomendacje mogą dotyczyć nabycia instrumentów, zbycia lub ich zatrzymania („trzymaj”). Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie z nich skorzystać, należy do inwestora. Jeśli zechce to zrobić, będzie mógł działać szybko. Klienci Biura Maklerskiego Pekao mają możliwość składania zleceń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nagrody dla Świata Premium Pekao

W prestiżowych rankingach doceniono ofertę Świata Premium, jako odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów zamożnych. Wysoko oceniona została indywidualna obsługa doradcy premium w oddziale, dostęp do profesjonalnego doradztwa oraz kompleksowa oferta oszczędnościowo-inwestycyjna

W 16. edycji zestawienia „Złoty Bankier”, organizowanego przez Bankier.pl i „Puls Biznesu”, Bank Pekao znalazł się w gronie laureatów kategorii „Konto Premium”. Ranking wyłania instytucje bankowe, które spełniają najwyższe standardy w zakresie obsługi klienta, oferują najlepsze produkty finansowe i działają w sposób wyróżniający na tle konkurencji.

Bank Pekao został również uznany za Najlepszy Bank w Polsce w 10. edycji rankingu Instytucja Roku, organizowanego przez firmę Moje Bankowanie. Instytucja Roku to badanie oceniające jakość obsługi klienta w sektorze bankowym już od dekady. Bank Pekao zdobył pierwsze miejsce w kluczowych kategoriach, w tym między innymi w bankowości prywatnej, zdobywając ponad 88,5 proc. głosów. To wynik o 7,4 p.p. wyższy niż w ubiegłym roku i najwyższy w trzyletniej historii rankingu w tej kategorii.

PAO