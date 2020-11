"Spodziewamy się, że wprowadzone dotąd restrykcje w zakresie aktywności gospodarczej będą miały mniejsze przełożenie na kondycję gospodarki niż chociażby te nałożone wiosną. Wiele sektorów z powodzeniem przystosowało się już do pracy w podwyższonym reżimie sanitarnym, a sytuacja płynnościowa gospodarki pozostaje dobra. Oczywiście, punktowe wsparcie dla sektorów, które mogą po raz kolejny najbardziej odczuć obostrzenia, może okazać się konieczne. Jednocześnie nie spodziewamy się, aby obecnie wprowadzone obostrzenia mogły znacząco wpłynąć na koszty ryzyka banku w IV kwartale" - powiedział Skiba ISBnews.



Koszty ryzyka wyniosły 0,91% na koniec III kw. 2020 r. wobec 0,41% rok wcześniej.



"Jako bank zawiązaliśmy blisko 700 mln zł dodatkowych rezerw kredytowych na sytuację pogorszenia profilu ryzyka naszych klientów w niezwykle zmiennym otoczeniu gospodarczym, jakie przyniosła pandemia" - dodał.



Bank podał w raporcie kwartalnym, że odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związane z pandemią koronawirusa COVID-19, zostały utworzone na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r. i oszacowane w wysokości około 694 mln zł brutto.



Prezes poinformował, że bank nie obserwuje niepokojących sygnałów w obszarze spłacalności kredytów przez klientów.



"Klienci indywidualni, którzy korzystali z moratoriów kredytowych, w zdecydowanej większości wracają do spłacania. Na dziś obserwujemy relatywnie mało sytuacji, w których nie dochodzi do spłaty" - powiedział p.o. prezesa Pekao.



Dodał, że bank nie obserwuje także istotnego wzrostu niespłacalności na portfelach firmowych.



"Wpływ ograniczający mają tu programy wsparcia realizowane przez rząd, które zmniejszają występowanie nowych opóźnień. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana" - podkreślił.



Bank Pekao umożliwił klientom bankowości zawieszenie płatności rat kredytów konsumenckich i hipotecznych na czas przejściowych problemów związanych z zarządzaniem domowym budżetem w czasie pandemii (wakacjami było objęte 6% portfela kredytów detalicznych i 4% portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw i MŚP). W III kwartale udział klientów objętych wakacjami kredytowymi obniżył się z 6% do 2% portfela kredytów detalicznych oraz z 4% do 1% portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw i MŚP.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.



Agnieszka Morawiecka



(ISBnews)