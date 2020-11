Twisto chce zostać liderem polskiego rynku płatności odroczonych pod względem liczby sklepów-akceptantów w 2021 r., podano.



"ING Bank Śląski i imoje to nasi kluczowi partnerzy na polskim rynku. Wspólnie postawiliśmy pierwsze kroki w Polsce i odnieśliśmy sukces wchodząc do wielu sklepów, takich jak Szkła.com., 5.10.15 czy Diverse. Intensywnie pracujemy nad tym, by tę listę poszerzyć. Jednocześnie badamy możliwość współpracy z innymi PSP (payment service providers), by zająć pozycję lidera na szybko rosnącym rynku internetowych płatności odroczonych" - powiedział założyciel i CEO Twisto Michal Smida, cytowany w komunikacie.



"Finansowanie jest częścią kolejnej rundy inwestycyjnej Twisto, która wkrótce zostanie zamknięta" - dodał.



Twisto Pay to innowacyjna metoda płatności odroczonych, nie wymagająca rejestracji oferowana przez Twisto Polska. Pozwala klientowi płacić w sklepie internetowym po 21 dniach od zakupu, bez dodatkowych kosztów i formalności, a sprzedawcy otrzymać pieniądze przelewem już następnego dnia. Płatności Twisto Pay można dokonać jedynie w sklepach internetowych, które wdrożyły to rozwiązanie.



Akcjonariuszami spółki od początku jej istnienia są ING Bank Śląski i czeska spółka Twisto Payments.



"Inwestycja w Twisto Polska jest realizacją strategii ING dotyczącej oferowania klientom firmowym nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-commerce. Dodatkowe fundusze będą wsparciem w dalszym rozwoju płatności odroczonych Twisto w Polsce" - powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski, cytowany w komunikacie.



Twisto Pay jest dostępne w około 700 sklepach internetowych, jako jedna z metod płatności w bramce płatniczej imoje ING Banku Śląskiego. Twisto zapowiada, że dzięki inwestycji akcjonariuszy już na początku 2021 r. liczba sklepów akceptujących Twisto Pay wzrośnie, czyniąc z Twisto lidera płatności odroczonych w tym segmencie, podano.



Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. Oprócz aplikacji oferuje również nowatorską formułę zakupową "kup teraz, zapłać później" na jedno kliknięcie. Partnerem strategicznym Twisto w Polsce jest ING Bank Śląski. Firma powstała w Czechach. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.



